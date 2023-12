Envie d'un écran 4K pour Noël ? Ces LG 27 et 32 pouces dès 222€ !

Un écran LG 32 pouces 4K à 320€

27 pouces à 222€

Les possesseurs de Mac mini , Mac Studio, mais également de portables ou d'iMac souhaitant s'offrir(3840 x 2160 pixels)peuvent opter pour ce modèle LG doté d'une dalle VA 60 Hz offrant une couverture à 90% de l'espace colorimétrique DCI-P3, la compatibilité HDR10 et AMD FreeSync, une luminosité de 350cd/m², un temps de reponse de 4 ms de gris à gris, un contraste de 3 000:1, des hauts-parleur intégrés 2x5W, deux entrées HDMI et une DisplayPort 1.2 (permettant de brancher simultanément plusieurs appareil, comme un Mac, un PC et une console).Si ce moniteur n'atteint pas les prestations de modèles haut de gamme (aux tarifs en adéquation),. Pour rappel, pour le choix du type de la dalle, le marché propose des modèles TN (souvent les moins onéreux, angles de vues plutôt restreints, fréquence de rafraîchissement pouvant être élevée), IPS (angles de vues confortables, contraste peu élevé) et VA (angles de vues moyens et contraste élevé).