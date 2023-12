49,25€ pour une licence à vie d'Office Mac 2021 : GoDeal24 lance sa promo de Noël !

Office Mac 2021 à 49,25€, Office Mac 2019 à 28,99€

Qui est goDeal24 ?

L'avis de la rédaction : nous avons déjà utilisé ce service pour acheter des licences d'office Mac 2021 pour certains membres de l'équipe et confirmons que les licences fonctionnent parfaitement.

De nombreuses autres promotions

Comment bénéficier de ces offres à prix imbattables

Ajoutez autant de licences que vous le souhaitez, la remise s'appliquera à toutes vos licences

Appliquez votre code SGO62 ou SGO50 dans l'espace codes de réduction et cliquez sur Utiliser le coupon

Si vous avez besoin de vous équiper de la suite Office et que vous ne souhaitez pas souscrire à une licence mensuelle avec Microsoft 365,Pour rappel, Microsoft Office Home and Business contient les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneNote. La version 2019 de Microsoft Office pour Mac peut être intéressante à considérerComme indiqué, Godeal24 est un distributeur mondial de logiciels informatiques. Aussi, que vous soyez un créateur de contenu indépendant ou que vous ayez besoin de logiciels de montage vidéo et d'édition d'images, ou encore que vous souhaitiez renforcer la sécurité de votre ordinateur avec un logiciel antivirus, nous vous invitons à regarder toutes les offres de Godeal24 :Sur Godeal24, les logiciels sont garantis. Le site estet la réception de la clé se faitGoDeal24 propose de nombreuses autres licences Microsoft avec des grosses réductions. Il y en a pour tous les goûts !Pour la majorité des produits, la réduction s'applique immédiatement quand vous mettez le produit dans votre panier. Pour d'autres produits,Pour en profiter, choisissez un lien de la liste ci-après puis ajoutez votre produit au panier :Saisissez le codeouà l'emplacement de votre coupon (image ci-après).Rien de plus simple !