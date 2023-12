Wondershare PDFelement V10 : une nouvelle version boostée à l'IA

Une IA en guise d'assistant !

A propos de Wondershare : fondé en 2003, l'éditeur est à l'origine de nombreux logiciels populaires sur Mac, tels que Filmora, Recoverit, PDFelement, ou encore UniConverter. Présent au Canada, au Japon et bien-sûr en Chine, la firme compte 1200 employés à travers le monde, et met un point d'honneur à adapter ses programme continuellement, et à assurer un SAV de qualité.

Dans sa toute dernière version, Wondershare PDFelement pour Mac se dote de nombreuses fonctions pour créer, convertir et bien sûr éditer rapidement des fichiers PDF. Pour cela,, qui entend proposer une assistance personnalisée.Outre des réponses et des paramètres adaptés à ses domaines, cette IA propose uneet l’accès à des connaissances approfondies pour enrichir ses contenus. Elle permet également, suggestions de présentation,(pour en prendre connaissance plus rapidement et c'est vraiment une fonction très bien pensée).Parmi les autres fonctionnalités dédiées aux PDF complètes, on trouvera de grands classiques comme les(accessibles depuis le cloud ou son iPhone), l'Au niveau de la lecture et de la recherche, cette version 10 propose de. De même, la refonte de l'interface entend améliorer l'expérience utilisateur et garantir le même rendu entre Mac et PC. La barre de navigation permet enfin de personnaliser sa zone de lecture en fonction de ses préférences, ou de la taille de son écran.Côté partage, on note-pour ouvrir et envoyer de plus gros fichiers ainsi qu'une opération par lots. Ce dernier permet de réduire la taille des fichiers ou de les créer facilement à partir de différents formats (la conversation est améliorée).Pour les fêtes de fin d'année (car après tout cela peut faire un petit cadeau de Noël bureautique très utile),Aussi, la license perpétuelle passe de 119 euros à 95,20 euros. Le plan annuel passe de 89 euros à 71,20 euros et la souscription semestrielle de 70 euros à 49 euros.