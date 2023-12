Arturia offre son multi-effets audio Efx Refract d'une valeur de 99€ pour Noël !

Efx Refract d'Arturia gratuit pour Noël

une variété d'effets secondaires et d'options de modulation afin d'enrichir et de transformer sans effort n'importe quel son, des distorsions expérimentales aux harmoniques désaccordées.

Gratuit jusqu'au 4 janvier 2023, puis 99€

Arturia l. La firme décrit son nouvel outil comme étant un multi-effet stéréo axé sur la polyvalence. Il permet de combinerComme à son habitude,. Efx REFRACT est livré avec de nombreux préréglages qui permettront d'avoir un aperçu de ce dont est capable le logiciel, avant de mettre les mains dans le cambouis et d'explorer les possibilités des 5 effets, Bandpass, Comb Filter, Bitcrusher, Distortion et Harmonizer.Pour en profiter,(ASC). Passé cette date, il faudra débourser 99 euros pour vous l'offrir. Efx Refract est livré aux formats VST, AAX, Audio Unit, NKS et nécessite un Mac doté de 4 Go de RAM, d'un PCI Intel 4 cœurs à 3,4 GHz ou une puce Apple Silicon, 1 Go d'espace de stockage libre et macOS 11 minimum.