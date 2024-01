Une station d'accueil USB chez BenQ pour jongler entre 2 sources et 3 écrans

Station d'accueil BenQ beCreatus DP1310

• d'un port USB-C 10 Gb/s délivrant 100W à la machine hôte via Power Delivery



• d'un port HDMI 2.1

• Un HDMI 2.1 affichant jusqu'en 4K à 60Hz (à partir de l'entrée USB-C), et 4K à 120 Hz ou 8K à 60Hz (à partir de l'entrée HDMI 2.1)



• Un HDMI 2.0 affichant jusqu'en 4K à 60Hz (à partir de l'entrée USB-C)

• Un DisplayPort 1.2. affichant jusqu'en 4K à 60Hz (à partir de l'entrée USB-C)

• Un port audio en mini jack 3,5mm

• Un port Etherent Gigabit

• Un port USB-C 10 Gb/s délivrant 36W

• 3 ports USB-A 10 Gb/s délivrant 7,5W

• 2 ports USB 2.0

Changez de source en un clic

Avec la nouvelle station d'accueil beCreatus DP1310, BenQ propose, que ce soit un ordinateur, un smartphone, une console ou tout autre périphérique USB-C ou HDMI, et, vous disposerez à l'arrière :, le beCreatus DP1310 propose :En sus,Un bouton en façade permet de basculer de l'entrée USB-C à l'HDMI 2.1 et donc de changer de source en un clic. De plus,Le beCreatus DP1310 est livré avec une alimentation de 180W, un câble USB-C d'un mètre compatible avec la charge à 100W et la vidéo jusqu'en 4K à 60 Hz, et un câble HDMI 2.1 de 180 centimètres.