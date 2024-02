L'App de montage Quik de GoPro débarque sur Mac

L'App Quik de GoPro disponible sur Mac

Notre nouvelle application Quik de bureau se synchronise avec notre application mobile et le cloud, ce qui fait de GoPro la solution de création de contenu ultime pour les créateurs débutants comme expérimenté. L’expérience de montage automatique de Quik est idéale pour les créateurs débutants, tandis que nos outils plus avancés et nos progrès continus en matière d’IA et de vision par ordinateur garantissent aux utilisateurs professionnels de bénéficier de fonctions toujours plus poussées à chaque nouvelle mise à jour de nos applications.

Un abonnement Premium+

L'application Quik, disponible sous ce nom sur iOS/iPadOS depuis mars 2021, a étéL'application propose des outils simples et intuitifs afin de simplifier son utilisation par les néophytes et une fonction de montage automatique (avec un catalogue de bandes sonores libres de droits et une fonction adaptant automatiquement les transitions au rythme de la bande-son) qu'il sera ensuite possible de personnaliser, et de partager. Selon Nicholas Woodman, fondateur et PDG de GoPro :Les abonnés GoPro Premium bénéficient en sus, de vidéos des meilleurs moments créées automatiquement et synchronisées sur leurs appareils, d’outils intuitifs de montage dans le cloud et de gestion des contenus.Le nouvel abonnement Premium+ à 99,99 euros (49,99 euros par an pour les abonnés Premium) par anpour enregistrer les images enregistrées avec une caméra d'un autre constructeur. L'abonnement Quik à 1,99 euros par mois ou 9,99 euros par an permet d'utiliser l'App Quik mobile pour le montage des vidéos enregistrées avec leur smartphone.Le programme nécessite 180,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad sous iOS/iPadOS 16.0 minimum, ou un Mac sous macOS 13.0 minimum.