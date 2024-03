Des widgets pour l'App DisplayBuddy qui gère la luminosité des écrans externes sur Mac !

DisplayBuddy 2 s'améliore encore

Une App encore plus complète

Il est bien plus pratique de gérer la luminosité d'un écran depuis les touches du clavier que via les boutons dédiés sur un écran externe. Si les écrans d'Apple comme le Pro Display XDR et le Studio Display offrent cette possibilité, ce n'est pas le cas des moniteurs externes de constructeurs tiers. L'application DisplayBuddy de Gumroad(nécessite macOS Sonoma).En sus de l'ajout des widgets disponibles en trois tailles, la dernière mise à jour de DisplayBuddy permet de profiter(par exemple pour une luminosité plus élevée le jour que la nuit), d'une interface revue afin de mieux s'intégrer au design de macOS, de synchroniser les réglages sur tous les écrans connectés à la machine, ou encore de modifier le volume des haut-parleurs intégrés ou de passer en sourdine., dont certaines liées à un constructeur comme Dell Display Manager et LG Onscreen,N'hésitez toutefois pas à essayer ces solutions qui pourraient également vous convenir.L'outil de Gumroad prend en charge de nombreux modèles de moniteurs des principaux constructeurs. La licence pour un Mac débute à 16,99 dollars sur le site officiel avec la possibilité de vous faire rembourser sous 7 jours si le logiciel ne vous convient pas ou si votre moniteur n'est pas compatible.