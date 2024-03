MacBook Air M3 256Go : un SSD plus rapide que le M2 (mais moins que le M1 ?) !

MacBook Air M3 : du mieux pour les SSD en 256Go

Entre le M1 et le M2

Le SSD 256Go du MacBook Air M3 à l'ouvrage

Alors que le MacBook Air M2 256Go avait déçu par ses performances, avec. Sur le M2, l'explication venait de l'installation par Apple d'une seule puce de mémoire flash de 256 Go au lieu de deux de 128 Go sur le M1, certainement pour une raison de coût et de pièces plus simples à se procurer (les puces de 256Go étant plus courantes sur le marché, et au final moins chères que deux 128 Go).Nous n'avons pas encore démonté notre modèle d'essai, mais il reste à savoir quelle configuration est utilisée dans ce MacBook Air M3. En effet, sans jeter un œil dans les entrailles, il est difficile avec les résultats obtenus de savoir(elles sont un peu faibles en écriture, mais bonnes en lecture),Apple pourrait également utiliser des configurations variables selon les modèles. En effet,(Apple s'est par exemple fourni, entre autres, chez SK Hynix et Samsung). Ainsi, il semble étrange que les résultats soient meilleurs que sur l' iMac M3 , qui nous avait offert des scores proches des 1 500 Mo/s dans les mêmes conditions.Sur ce MacBook Air M3,(1 700 Mo/s contre 1 500 sur le M2, et 2 760 Mo/s sur le M1),, faisant même mieux sur ce point que le M1. Nous vérifierons si ces résultats se retrouvent sur d'autres configurations.