SanDisk fait rentrer 4To dans une carte SD !

SanDisk Extreme Pro 4To

SDUC : Jusqu'à 128 To !

Il n'y a pas si longtemps, nous étions déjà ébaubis lorsqu'une carte SD pouvait proposer plusieurs centaines de Go. Après les premières microSD affichant 1,5 To annoncée en 2022 chez Micron, puis leur équivalent en SD chez SanDisk l'année dernière,Pour l'occasion, la firme dégaine un nouveau standard SDUC (pour Secure Digital Ultra Capacity) toujours au format SD qui sera donc étrenné par la SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-I.Avec ce nouveau standard et certainement à l'aide de puces mémoire adéquates,. Si le constructeur n'en dit pas plus, il ne faudra certainement pas compter sur des performances de premier ordre, en UHS-I Classe 10 les débits devraient tourner autour de 100 Mo/s en pointe, avec un minimum de 30 Mo/s (V30). Ces débits seront toutefois suffisants pour de nombreux usages, y compris pour les vidéos en haute définition.. Si vous avez besoin d'une grosse carte SD d'ici là, vous pouvez vous rabattre sur la SanDisk Extreme PRO 1To qui s'affiche déjà à 193,61 euros. Vérifiez tout de même avant de craquer que l'appareil qui est censé l'accueillir est compatible avec une telle capacité.