Le premier ordinateur portable offrant du Thunderbolt 5 n'est pas un Mac !

Razer Blade 18 : premier sur le Thunderbolt 5

plus ou moins

le premier ordinateur portable au monde à être équipé de la technologie Thunderbolt 5

Une bête de course

Le Blade 18 intègre une pléthore d’innovations en avant-première. Il incarne la volonté inébranlable de Razer de redéfinir l’expérience que l’on doit attendre d’un ordinateur portable. Nous sommes ravis de dévoiler le Blade 18 car il marque le lancement d’une nouvelle série de produits Razer équipés de la technologie Thunderbolt 5, prochainement suivie par une suite d’accessoires de pointe. Grâce à ses innovations, le Blade 18 allie des performances dignes d’un ordinateur de bureau avec la mobilité d’un pc portable. Il offre aux utilisateurs la certitude d’avoir ce qui se fait de mieux, que ce soit pour jouer ou donner libre cours à leur créativité.







La technologie Thunderbolt 5 permet d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Voir des marques de premier plan, telles que Razer, proposer leurs nouvelles innovations intégrant la technologie sur le marché est particulièrement grisant ! Le Thunderbolt 5 révolutionne les mondes de l'audiovisuel et de la data avec des transferts de données allant jusqu’à 120 Gbps grâce au mode Bandwidth Boost. Trois fois plus rapide que la génération précédente, le Thunderbolt 5 offre deux fois plus de bande passante : c'est la solution optimale pour tous les joueurs et créateurs de contenu.

Qu'apporte le Thunderbolt 5 ?

Le constructeur américain RazerSi un portable 18 pouces ne vous effraie pas,avec, en sus du Thunderbolt 5, un écran UHD+ (4K) 200 Hz (une autre première mondiale selon Razer) ou un mini-LED QHD+ 300 Hz, du Wi-Fi 7, trois ventilateurs, un chargeur GaN délivrant 330W, un CPU Intel Core i9-14900HX etSelon Travis Furst, Head of Notebook & Accessories Division chez Razer et Jason Ziller, VP and GM of Client Connectivity Division chez Intel :Évidemment,. Vous pouvez également consulter notre comparatif de l'année dernière , et retrouver ci-dessous notre vidéo opposant le MacBook Pro M3 Max au Razer Blade 16, déjà très performant.(soit deux fois les débits max du Thunderbolt 3 et 4)conçu pour les moniteurs.Ces débits en hausse permettront de profiter de repousser les limites lors de l'utilisation d'un seul câble, par exemple pour les docks cumulant de nombreux ports. Un bon point. Pour les SSD externes,(de 32 Gb/s à 64 Gb/s),Le Thunderbolt 5 s'appuie sur les spécifications de l'USB4 v2.0, le DisplayPort 2.1 de VESA et le PCIe 4.0 x4, et sera bien évidemment compatible avec les anciennes génération (et la gestion de USB 3.2 Gen 2x2 à 20 Gb/s devient obligatoire, ce qui permettra d'en profiter sur les Mac, ce qui n'est pas le cas actuellement) .Pour le côté technique,(pour Pulse Amplitude Modulation et permettant d'encoder une information sur 3 bits et deux cycles à l'aide de -1, de 0 et de +1, en lieu et place des 0 et des 1 de l'encodage sur un cycle NRZ).Enfin,(de 100 à140W pour le Thunderbolt 4, bien que ce soit assez rare actuellement car optionnel), et sera compatible avec l'affichage sur plusieurs moniteurs 8K, deux moniteurs 6K à 60 Hz, trois moniteurs 4K à 144Hz, et jusqu'à 540 Hz sur un seul moniteur.(ou avant avec les M3 Ultra et M3 Extreme ?),