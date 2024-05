Une mise à jour majeure pour l'outil de surveillance Little Snitch ! Quelles sont les nouveautés ?

Une mise à jour majeure pour Little Snitch

Le plein de nouveautés

Chiffrement DNS : laissez Little Snitch chiffrer les requêtes de nom de votre serveur pour protéger vos activités en ligne des regards indiscrets.



Listes de blocage intégrées : sélectionnez sans effort parmi une liste organisée de listes de blocage. Installez-les d'un simple clic pour ajouter une couche supplémentaire de protection contre les connexions indésirables.



Centre de contrôle dans la barre de menus : accédez rapidement aux informations essentielles sur le réseau, aux graphiques d'activité récente et aux connexions récemment bloquées en un coup d'œil, directement depuis la barre de menus.



Regroupement hiérarchique des connexions : regroupez les connexions par application, domaine, serveur ou pays pour obtenir des informations plus approfondies sur le trafic réseau.



Recherche et filtres avancés : localisez rapidement des connexions spécifiques ou des règles de pare-feu grâce à des capacités de recherche améliorées.



Statistiques d'utilisation : suivez et optimisez vos règles de pare-feu en fonction de la fréquence d'utilisation.



Notifications sonores : restez informé des activités du réseau grâce à des notifications acoustiques personnalisables, simplement en écoutant. Établissez des connexions non seulement visibles mais aussi audibles !



Groupes de règles : organisez les règles de pare-feu par sujet pour activer ou désactiver facilement les règles associées.



Prise en charge améliorée des applications Web : obtenez un contrôle meilleur et plus précis sur les connexions externes initiées par les sites Web.



Règles de pare-feu améliorées : utilisation d'identifiants de signature de code cryptographique pour une meilleure identification des processus, résistant au renommage ou au déplacement d'applications.



Configuration simplifiée : créez automatiquement des règles pour les applications installées afin de rationaliser la configuration initiale.



Prise en charge améliorée du simulateur Xcode : profitez d’expériences de développement plus fluides grâce à une gestion améliorée des processus dans l’application Simulator de Xcode.

Le populaire utilitaire de surveillance du réseau Little Snitch profite. L'outil vous permettra de visualiser les connexions entrantes et sortantes sur votre Mac via une carte, permettant de mettre rapidement le doigt sur un comportement inhabituel.L'interface permettant d'analyser en un clin d'œil le trafic devient modulable avec le choix entre l'affichage habituel en temps réel ou un historique des activités récentes. Il sera également possible, de disposer d'un module revu dans la barre des menus, de disposer de statistiques et de filtres pour la recherche, ou encore(qui peuvent s'avérer nombreuses avec ce genre de logiciel).Voicide cette nouvelle version :Une version d'évaluation gratuite est proposée, et les utilisateurs ayant acheté Little Snitch 5 cette année pourront passer à la nouvelle itération gratuitement.