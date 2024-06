macOS Sequoia : quelles limitations pour les Mac Intel ?

macOS Sequoia aime les Mac Intel

Pas d'Apple Intelligence

Les Mac sont entrés dans l'ère Apple Siicon depuis 2020, mais. En effet, outre le bouquet de fonctions Apple Intelligence (cela nécessitera un Mac M1 minimum) et la transcription audio en temps réel au sein de Notes, toutes les nouveautés de macOS 15 Sequoia seront disponibles sur les Mac Intel.Cela comprend donc, permettant d'afficher l'écran de son iPhone sur le Mac, d'interagir avec ce dernier au clavier et à la souris, de transférer simplement des fichiers d'un appareil à l'autre, de faire passer l'audio de l'iPhone sur les haut-parleurs du Mac, ou encore de recevoir les notifications de l'iPhone aux côtés de celles du Mac (un clic sur la notification ouvre l'App correspondante sur l'iPhone).De plus, l'iPhone restera pendant ce temps sur l'écran verrouillé (personne ne peut s'en servir) et il sera possible d'en profiter en mode En Veille.. Nous avons d'ailleurs franchement hâte de pouvoir l'essayer (elle n'est pas encore disponible au sein de la première bêta).Si l'absence d'Apple Intelligence fera certainement grincer des dents ceux qui ont adopté les dernières générations de Mac Intel,. Apple aurait peut-être pu offrir certaines de ces fonctions en passant par les serveurs, mais cette voie ne semble pas avoir convaincu la firme. Quant à la transcription en temps réel au sein de Notes, si cette fonction pourra s'avérer fort pratique pour certains,Reste à savoir combien de temps Apple prendra encore en charge les Mac Intel. Pour le moment, les trois dernières évolution de macOS fonctionnent plutôt bien sur Mac Intel, sans que les machines ne soient trop bridées au niveau des fonctions. Toutefois,, ce qui pourrait pousser les possesseurs actuels de machines Intel à s'offrir un Mac plus récent, ou à changer de crèmerie.