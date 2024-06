macOS Sequoia : comment fonctionne la mosaïque des fenêtres ?

macOS Sequoia :: mosaïque de fenêtres

Comment ça marche ?

Voici le cadre marquant la place que va prendre la fenêtre si vous relâchez le clic de la souris

Jusque-là, si vous désiriez placer et redimensionner rapidement vos fenêtres sur macOS, il fallait passer par de petits utilitaires, comme l'outil à succès Magnet (cela existe via un outil intégré sur Windows depuis Windows 7 et la fonction Aero Snap). Après un petit coup de sherlockage,Vous trouverez tout d'abordau sein des Réglages Système, puis dans la section Bureau et Dock. Il sera alors possible d'activer ou de désactiver (c'est activé par défaut) la disposition en mosaïque lorsque vous ferez glisser une fenêtre vers les bords de l'écran, de choisir ou non de pouvoir appuyer sur la touche Option en déplaçant la fenêtre pour activer la mosaïque, ou encoreAlors, si. Pour simplifier ce point, le temps que la fonction soit peaufinée via les prochaines bêtas (on l'espère), vous pouvez vous aider de la touche Option.Encore plus simple,, dont la possilbité de placer 4 fenêtres, une à chaque coin de l'écran.Lorsque vous déplacez une fenêtre vers un bord ou un coin de l'écran (avec ou sans la touche Option enfoncée pour vous aider),afin de vous montrer l'emplacement que prendra la fenêtre lorsque vous relâcherez le clic de la souris.Lorsque vous mettez deux fenêtres côte à côte,. Notons que ce n'est pas le cas avec quatre fenêtres.Enfin, si vous déplacez une fenêtre après avoir utilisé le mode mosaïque,. Cette fonction pourra donc s'avérer fort pratique, mais nécessite encore un peu de travail pour être totalement fluide et fonctionnelle.