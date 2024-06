Final Cut Pro 2 pour iPad et 10.8 pour Mac sont disponibles ! Quelles sont les nouveautés ?

Final Cut Pro pour iPad 2.0 inclut les fonctions et améliorations suivantes :



• Connectez-vous à Final Cut Camera sur un iPad ou iPhone pour enregistrer jusqu’à quatre angles avec Live Multicam

• Créez et éditez des projets sur un appareil de stockage externe connecté

• Contrôlez votre exposition avec les commandes de vitesse d’obturateur et ISO en mode caméra pro

• L’intensification de la mise au point (focus peaking) permet un métrage net lors de l’enregistrement.

• Peaufinez vos vidéos grâce à 12 nouveaux préréglages d’étalonnage des couleurs, 6 arrière-plans dynamiques, 20 bandes son, 8 titres de texte de base…



La nouvelle évolution de Final Cut Pro pour iPad transforme l’iPad en studio de production plus puissant et ouvre des workflows vidéo entièrement nouveaux, tout en offrant encore plus de fonctionnalités avec le tout nouvel Apple Pencil Pro. Avec la puce M4 sur le nouvel iPad Pro, le rendu final est jusqu’à 2x plus rapide, et les monteurs peuvent profiter d’une prise en charge allant jusqu'à 4x plus de flux de vidéo ProRes RAW qu’avec la puce M1.



Live Multicam



Final Cut Pro pour iPad 2 propose Live Multicam, une nouvelle solution innovante qui permet aux utilisateurs de capturer différents angles d’une même scène à l’aide de leurs propres appareils ou des appareils d’autres personnes. Live Multicam connecte plusieurs appareils sans fil via Final Cut Camera, une nouvelle app de capture vidéo, qui permet aux utilisateurs de visualiser jusqu’à quatre iPhone ou iPad et offre une vue de réalisateur pour chaque caméra en temps réel. Il leur suffit d’aller dans Final Cut Pro pour iPad 2 afin d’ajuster, entre autres réglages, l’exposition, la mise au point et le zoom de chaque flux de caméra en direct, et ainsi obtenir le plan parfait. Les plans de prévisualisation modifiables sont immédiatement transférés vers Final Cut Pro pour iPad et remplacés par des fichiers pleine résolution en arrière-plan, pour que les utilisateurs puissent passer de la production au montage en toute fluidité.



Final Cut Camera



Pour prendre en charge Live Multicam dans Final Cut Pro pour iPad 2, Final Cut Camera arrive sur iPhone et iPad et permet le contrôle individuel et en direct de chaque flux vidéo. Exploitant les incroyables systèmes de caméra de l’iPhone et de l’iPad, Final Cut Camera permet aux utilisateurs d’ajuster des réglages tels que la balance des blancs et la mise au point manuelle, tout en contrôlant leurs enregistrements avec des lignes de surexposition et des VU-mètres. Les utilisateurs peuvent désormais ajuster la sensibilité ISO et la vitesse d’obturateur, mais aussi activer le pic de mise au point, ce qui accroît encore les capacités du système de caméra de l’iPad Air et de l’iPad Pro. Final Cut Camera peut également être téléchargée gratuitement en tant qu’app de capture vidéo autonome pour enregistrer des vidéos professionnelles sur iPhone et iPad avec des commandes manuelles précises.