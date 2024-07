La suite Affinity gratuite pendant 6 mois sur Mac, iPad et Windows !

L'éditeur de logiciels de création Affinity offre à chacun la possibilité d'essayer gratuitement son logiciel de conception, de retouche photo et de mise en page pendant six mois.

Les applications d'affinité s'ouvrent sur différents appareils présentant divers projets

La période d'essai sans engagement s'adresse particulièrement aux utilisateurs qui souhaitent disposer de plus de temps pour migrer vers Affinity à partir de leur logiciel actuel.



Pour aider les clients à effectuer le changement, Affinity propose un programme d'assistance complet comprenant des vidéos d'apprentissage et des didacticiels réalisés par ses experts internes et d'autres professionnels qui utilisent déjà le logiciel primé.



L'essai gratuit est proposé sur Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher sur Mac, PC Windows et iPad. Ceux qui le téléchargent n’ont aucune obligation d’achat. Pour les clients qui souhaitent effectuer un achat, les applications sont actuellement disponibles avec une réduction de 50 %.



Ashley Hewson, PDG d'Affinity, déclare : « De plus en plus de gens parlent des différentes options de logiciels de création disponibles. Et chaque jour, des milliers de nouveaux designers, artistes et photographes prennent la décision de migrer vers Affinity, rejoignant ainsi les millions de personnes qui font déjà confiance à notre logiciel pour leur flux de travail professionnel quotidien au cours des dix dernières années.



« L'une des choses que nous entendons de la part des clients potentiels est qu'ils apprécieraient de disposer d'une période prolongée pour exécuter Affinity parallèlement à leur logiciel existant, afin de s'habituer aux différences et d'adapter leurs méthodes de travail.



« Nous disons donc « essayez tout et ne payez rien » parce que nous comprenons qu'effectuer un changement peut être une étape importante, en particulier pour les professionnels très occupés.



« Quiconque participe à l’essai n’a absolument aucune obligation d’acheter – en fait, nous ne prendrons même pas les détails du paiement à ce stade. Nous sommes vraiment ravis d’accueillir un grand nombre d’utilisateurs qui ont décidé que le moment était venu de procéder à un changement.