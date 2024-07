Une souris avec charge par induction à 89€ chez Logitech avec la G309

Logitech G309 Lightspeed

Depuis des années, nous nous engageons à faire évoluer notre technologie et notre innovation Lightspeed afin que tous les joueurs - que ce soit les professionnels de l'esport ou les néophytes - puissent profiter d'un jeu sans fil. Notre technologie Lightspeed, associée à nos capteurs Hero, a progressé au point que tous les joueurs, débutant comme professionnels d’e-sport, savent qu'ils peuvent faire confiance aux souris Logitech G pour être performants à chaque instant. Avec la G309 Lightspeed, nous avons amené la même technologie - y compris le capteur Hero 25K, la compatibilité Powerplay et le sans-fil Lightspeed - à un prix qui reste abordable pour la plupart des joueurs.

Compatible Powerplay

en évitant les éclairages RGB (merci !) et en affichant un design sans fioriture. Le périphérique affiche seulement 86 grammes sur la balance (avec la pile) et embarque un capteur Hero 25K offrant 25 600 dpi, soit largement assez pour le commun des mortels, et deux boutons supplémentaires sous le pouce (pas de version pour gaucher malheureusement). Selon Ujesh Desai, Vice-Président et Directeur Général de Logitech Gaming :, et offrira une autonomie de plus de 300 heures avec une pile AA. Il sera également possible(la première génération, déjà très légère, pèse 63 grammes). La souris Logitech G309 Lightspeed est d'ores et déjà disponible en noir ou en blanc au tarf de 89,99 euros, auxquels il faudra ajouter 102,99 euros (en promo) pour le tapis de souris Powerplay si cette fonction vous intéresse.