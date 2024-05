De nouveaux claviers et souris conçus pour les Mac chez Logitech

Logitech étoffe sa gamme de produits "conçus pour les Mac"

conçu pour Mac

La version standard du Mx Keys S avec ses touches permettant une utilisation sur plusieurs plateformes

Logitech a pour mission de fournir des solutions innovantes, centrées sur l'utilisateur, qui s'intègrent parfaitement à l'écosystème Apple et qui sont conçues dans un souci de durabilité. En mettant l'accent sur l'optimisation du temps de travail, de la productivité et du confort, notre gamme conçue pour Mac permet aux utilisateurs de produits Apple de laisser libre cours à leur créativité et de bénéficier d'un excellent confort tout au long de la journée, sans sacrifier la compatibilité et l'esthétique des produits Mac.

Clavier MX Keys S pour Mac

5 références déclinées pour les Mac

Mx Keys S Combo pour Mac

Le clavier Logitech Ergo Wave Keys pour Mac

La Logitech MX Anywhere 3S pour Mac

Afin de recevoir le badge, les claviers et souris de Logitech arborent souvent, ainsi qu'une disposition des touches adaptée. Ainsi, les claviers de la firme conçus pour le Mac disposent souventpuisque les touches ne comportent pas les multiples inscriptions permettant aux modèles de base d'être utilisés sur plusieurs plateformes.Attention toutefois, certains produits conçus pour Mac. Selon Delphine Donné, Vice-présidente et directrice générale des solutions pour espaces de travail personnels chez Logitech :Il s'agitqui reçoivent donc le traitement décrit ci-dessus.Nous retrouvons ainsi des produits que nous vous avions déjà présentés , commemais dans sa version pour Mac,qui ajoute la souris MX Master 3S et un repose poignet (qui est séparé du clavier et ne dispose pas d'une attache magnétique),, le clavier ergonomique(retrouvez notre article sur la version standard ), ainsi que la version Mac deaux tarifs de 119 euros pour le Mx Keys S pour Mac, 219 euros pour le MX Keys S Combo pour Mac, 99,99 euros pour la souris MX Anywhere 3S pour Mac, 199 euros pour le MX Keys Mini pour Mac, et 79,99 euros pour l'Ergo Wave Keys pour Mac., avec des promotions sur certains modèles.