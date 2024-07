Le meilleur dock Thunderbolt à son prix le plus bas pour le Prime Day !

CalDigit TS4 à 360€

Un dock Thunderbolt, pour qui, et pourquoi

Une offre réservée aux abonnés Prime

16 et 17 juillet 2024

Pour rappel, le dernier dock de CalDigit répond au doux nom de Thunderbolt Station 4 (ou TS4) et(ce qui sera suffisant pour la plupart des machines Apple, à l'exception des MacBook Pro 16 pouces lancés au galop et connectés à des périphériques gourmands en énergie), deux ports Thunderbolt 4 (15W), trois ports USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s (2 à l'arrière fournissant 7,5W, et un en façade fournissant 20W), cinq ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (7,5W), trois ports audio en mini jack 3,5 millimètres (un combo en façade, ainsi qu'une entrée et une sortie à l'arrière), une sortie DisplayPort 1.4,(point assez rare, seul le OWC propose un modèle Thunderbolt 3 avec un port 10 GbE ), un lecteur de cartes SD UHS-II et un lecteur de cartes microSD UHS-II.Nous l'avions déjà évoqué lors d'un précédent comparatif , les docks Thunderbolt 3 et 4, et leurs cousins moins musclés en USB-C,, afin d'être certain de pouvoir faire face à toutes les éventualités.. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement du MacBook Pro/MacBook Air,. Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable,, avec écrans et périphériques constamment connectés, nécessitant la connexion du seul câble Thunderbolt. Bien entendu, les machines de bureau équipées d'un port Thunderbolt peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.Une nouvelle fournée de promotions réservées aux abonnés à la formule Prime est proposée. Ces deux jours d'offres promotionnelles permettent chaque année aux abonnés PrimePour rappel, 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an . Amazon propose un essai gratuit du service Prime pendant 30 jours qui permet également de bénéficier des offres Prime Day.