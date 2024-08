Le Mac mini M2 sur le Refurb à 589€ ! Mais vite !

• Mac mini à seulement 589€ sur le Refurb

Quelle config choisir ? Combien de RAM ?

En conclusion

. Mais avec 8Go de RAM et 256Go de SSD, elle se limitera à de la petite bureautique, du web et quelques travaux graphiques ponctuels. Attention, ce Mac est très capable, y compris de faire un montage en 8K ! Mais le manque de mémoire se fera vite sentir.Si vous ne voulez pas casser votre tirelire mais obtenir une machine polyvalente avec une bonne durée de vie (et une capacité de revente),. Avec ça, vous pouvez voir venir les prochaines années sereinement, quitte à rajouter un petit SSD externe (voir nos liens à la fin) qui complètera le stockage manquant.A noter qu'on évoque en détail la quantité de RAM dans notre dernier live, si cela vous intéresse :Evidemment,ou au MacBook Pro M2 Pro/Max. A 1500€, le rapport performance/prix est vraiment correct, mais attention : on vous conseillera de booster la RAM à 32Go et le SSD à 1To, au risque de brider la puissance de la puce M2 Pro et des tâches qui lui seront confiées.Vu les gains observés, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. En fait, autant mettre ces 350€ dans de la RAM ou du SSD, les gains seront plus immédiats selon nous. Evidement, si vous avez le budget ou que vous hésitez avec un Mac Studio, peut-être que ce léger surplus de performances pourra vous faire gagner quelques minutes sur un encodage, mais ce sera à la marge.