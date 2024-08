Apple, le 8Go/256Go sur les Mac, ça suffit !

10 ans sans évolution

En 2014, 8Go semble désormais le minimum raisonnable pour envisager l’avenir sereinement. Un professionnel qui utilise abondamment Photoshop et Final Cut Pro sera quand même tenté de passer à 16Go, histoire d’éviter de se retrouver bloqué sur de gros projets

16Go/512Go, la config de base sur PC

La stratégie du tout-soudé

8Go/256Go sur les Mac, ça suffit !

Ce débat me rappelle en fait, des capacités qui devenaient risibles à l'heure où les photos et les vidéos gagnaient en qualité. Apple a attendu le dernier moment pour doubler la mémoire,, y compris pour installer les nouvelles versions d'iOS.Croyez-le ou pas,, mais l'option 8Go (100€) était presque donnée lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la firme facture 230€ le passage à 16Go ! (+200€ en 2014 pour passer de 8 à 16Go)Et pour le stockage, c'est encore plus risible !, soit deux fois la capacité du modèle actuel ! L'option Fusion Drive était même assez intéressante, car elle combinait un SSD pour le système et les apps, avec un HDD pour les documents. A une époque, il était même, grâce à un port laissé libre...Les configurations qui n'offrent que 8Go de RAM ou de petits SSD (128Go/256Go)A ce tarif, vous trouvez des PC de joueurs autrement plus costauds, avec 16 voire 32Go de RAM, 1To de SSD et avec un vrai GPU.On peut discuter, des atouts de macOS... Evidemment, la fiche technique ne fait pas tout, mais il y a des limites !Evidemment,pour permettre d'ajouter de la mémoire : même dans les Mac Pro , il faut choisir la quantité de mémoire vive à l'achat, sous peine de se retrouver bloqué ad-vitam avec une capacité insuffisante.(et financier), bien qu'en pratique, cela oblige à créer des centaines de configurations de carte-mères, qu'il faut remplacer intégralement en SAV.Autre limitation dans les Mac,. Il faut donc obligatoirement passer par des SSD externes, monopolisant un port USB C, sans parler de la contrainte de devoir toujours se déplacer avec un disque externe en mobilité.A l'usage, c'est souvent compliqué : le SSD interne est généralement utilisé pour les apps et le système, mais. Le surplus demandé par Apple est totalement déconnecté de la réalité -230€ les 8Go supplémentaires, de qui se fiche-t-on !Même chose pour les SSD : je considère qu'il faut désormais, surtout si l'on veut éviter les abonnement Cloud à gogo. Un SSD de 1To coûte désormais entre 50 et 70€ en M2 NVME (comme ceux d'Apple), il n'y a donc, proposée en option à... 460€ !