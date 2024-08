Microsoft 365 Famille + McAfee à -60% : parfait pour la rentrée !

Microsoft 365 Famille en promo pour la rentrée

(anciennement Office)(limité à un poste pour l'abonnement Personnel) et sur toutes les plateformes macOS/iOS/iPadOS/PC et Android. L'offre logicielle est vendue et expédiée par mail par Amazon (l'activation est immédiate après réception du code et ne pose aucun problème, nous l'avons testé à la rédaction). Notons également queIl est ainsi envisageable d'opter pour. Il n'est pas obligatoire d'utiliser la suite de sécurité McAfee mais cette dernière permet de se prémunir contre les virus touchant de plus en plus notre plateforme de prédilection