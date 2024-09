Movavi Video Editor : un logiciel de montage vidéo simple, complet et accessible

Movavi Video Editor 2024

coller

Un assistant de montage pour les débutants

Des fonctionnalités avancées

Des options de tarifications flexibles

à vie

Pouvoir proposer des vidéos dynamiques et modernes demande bien plus que dedifférents éléments et le logiciel de montage Movavi se distingue en proposant une interface simple et intuitive permettant de profiter de nombreux outils et fonctionnalités permettant d'exploiter votre créativité, que vous soyez débutant ou un utilisateur avancé.Le programme est optimisé pouravec des fonctionnalités s'appuyant sur l'intelligence artificielle, des modèles prédéfinis, et une interface utilisateur simple permettant de gagner du temps en automatisant certaines tâches et en rendant le montage plus efficace.La fonction assistant de montage de Movavi Video Editor a ainsi été pensée afin de, adaptés à certains scénarios comme des mariages ou des présentations d'entreprise, le tout sans nécessiter d'édition manuelle.Movavi Video Editor 2024 met également à profit l'intelligence artificielle afin d'optimiser le montage de vidéos avec des fonctionnalités commeafin de faire correspondre des objets, du texte ou des effets à un sujet en mouvement au sein des vidéos,, analysant la vidéo et l'audio afin d'en améliorer le rendu, y compris pour des prises de vues effectuées au sein d'environnements bruyants, ou dans des conditions d'enregistrement difficiles.Pour les utilisateurs expérimentés,, notamment un affichage facile à prendre en main de la chronologie afin de couper, déplacer et organiser les clips avec précision,, une importante bibliothèque d'effets vidéo professionnels, de transitions et de titres, la correction rapide du rendu des couleurs grâce à des curseurs intuitifs et des profils prédéfinis, l'intégration de sous-titres, des outils permettant d'intégrer des animations, encore des filtres et LUT permettant d'étalonner l'image afin d'obtenir un rendu final de qualité professionnelle.Point crucial pour un montage réussi, le traitement de l'audio profite également d'un vaste catalogue d'effets (écho, réverbération et égalisation) ainsi que d'outils permettant la synchronisation précise de l'audio et de la vidéo.. Les options d'exportation sont flexibles et prennent en charge diverses résolutions, dont la 4K, qui répond aux besoins de la production vidéo professionnelle.afin de se familiariser avec l'interface et les fonctionnalités avant d'opter pour les différentes formules proposées, dont des abonnements mensuels, annuels, ou encore l'achat d'une licence. Movavi propose régulièrement des remises et promotions, dont des offres limitées dans le temps, des remises saisonnières et des offres groupées permettant aux utilisateurs d'acheter le logiciel à un tarif réduit.Pour conclure, Movavi Video Editor 2024 offre un large éventail de fonctionnalités adaptées aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs expérimentés. Grâce à. Rien ne vous empêche d’essayer Movavi Video Editor dès aujourd’hui !. Le programme nécessite une machine sous macOS 10.15 ou plus récent, un processeur Intel 64 bits ou une puce Apple Silicon M1 minimum, et 400 Mo d'espace de stockage libre.