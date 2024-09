Excel intègre désormais Python !

Et en plus, c’est assez simple

Explorer ses données avec Python sans une seule ligne de code.

Le Cloud reste obligatoire

Plus besoin de sortir d'Excel !

Les analystes vont adorer

Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent désormais insérer du code Python directement dans les cellules Excel pour réaliser des tâches telles que la visualisation des données, la modélisation prédictive ou l’analyse approfondie., permettant de surveiller toutes les cellules contenant du code. Cette nouvelle approche rend les analyses plus complexes accessibles directement depuis Excel, sans avoir à quitter le logiciel. Pratique !Cet éditeur intégré propose les fonctionnalités essentielles d’un IDE, comme l’Intellisense,et des conseils sur les fonctions, il permet aussi de suivre le déroulement du code et de faciliter le débogage en temps réel.Il est important de noter que l’exécution du code Python se fait via le cloud, ce qui peut poser problème en cas de coupure de serveur ou pour une utilisation hors ligne.Heureusement, une solution alternative existe avec l’add-on Anaconda, permettant une exécution locale du code Python pour ceux souhaitant éviter cette dépendance au cloud.Pour les utilisateurs peu familiers avec Python,. Cette fonctionnalité permet à des non-programmeurs de réaliser des analyses complexes simplement en décrivant ce qu’ils souhaitent accomplir. On vous recommande quand même de vérifier les résultats produits par Copilot ! Mais c’est un gain de temps considérable pour les utilisateurs.L’intégration de Python dans Excel ouvre de nouvelles perspectives,. Des bibliothèques populaires comme pandas et Matplotlib sont accessibles directement depuis Excel, facilitant le nettoyage et la visualisation des données. Des simulations avancées comme celles de Monte Carlo deviennent aussi possibles, offrant une plus grande flexibilité pour la modélisation et l’optimisation.Cette évolution d’Excel,, renforce son rôle d’outil d’analyse de données puissant et polyvalent. Grâce à l’intégration de Python , les utilisateurs peuvent exploiter pleinement le potentiel de l’analyse avancée tout en restant dans un environnement qu’ils connaissent déjà. C’est donc une avancée majeure !