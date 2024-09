Microsoft attaque Apple sur le cloud gaming

Une énième enquête en cours

En fait, les frais de commission d'Apple sont fixés à un niveau qui n'est ni économiquement viable ni justifiable. Les frais de commission de 30 % empêchent Microsoft de monétiser efficacement son offre de services de jeux en cloud, étant donné que la ligne directrice 3.1.3(b) empêche différents contenus, abonnements ou fonctionnalités (y compris les consommables dans les jeux multiplateformes) d'être offerts aux utilisateurs d'iOS (par rapport au contenu, aux abonnements et aux fonctionnalités offerts sur d'autres plates-formes).



Comme l'a observé l'AMC dans son étude de marché de l'écosystème mobile, les frais de 30 % imposés par Apple aux IAP sont le résultat d'un manque de concurrence dans la distribution des applications iOS natives.



Depuis plusieurs mois, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés enquête sur les navigateurs mobiles et les jeux vidéo depuis le cloud. Dans ces conditions, elles a lancé uncherchant à sonder les professionnels du secteur.Fin juillet, Microsoft est revenu sur laouverture d'Apple. Bien que le cloud gaming soit autorisé dans les textes, il existe encore un certain nombre de restrictions, et ce, pour desCes dernières exigent que les abonnements et les fonctionnalités soient disponibles sur les appareils iOS via un achat intégré, ce qui n'est(à savoir le cas où le contenu est acheté sur une autre plate-forme puis joué sur iOS n'est pas autorisée pour les applications de jeux sur le cloud)., ajoute Microsoft qui se plaint également du manque de prise en charge d'Apple pour les magasins d'applications alternatifs et les limites des applications Web -Dans sa réponse, la firme californienne cite même deux articles desur les améliorations apportées par Microsoft aux performances de Xbox Cloud Gaming sur iOS / iPadOS, et que plus de 20 millions de personnes ont utilisé Xbox Cloud Gaming. Elle dénonce au contraireNotons que Google est également de la partie pour cette bataille juridique au Royaume-Uni.