Le projet de MacBook tout en verre se précise

Non ça ne ressemblera pas à ça, du moins on l'espère (image : Grok)

Un nouveau brevet

Technologie haptique pour imiter les touches physiques

clic

Camera Control

Restons prudents

shaker

Apple continue donc de travailler sur ce projet de. Cette innovation est documentée dans plusieurs brevets, mais ce qui relance le sujet aujourd’hui, c’est un tout nouveau brevet qui vient d’être publié, confirmant que le projet est toujours en développement.Le concept repose sur la, similaire à celle des smartphones, mais adaptée à un usage sur ordinateur portable.Pour compenser l’absence de clavier physique, Apple mise visiblement beaucoup sur la technologie haptique. Celle-ci permet de simuler la sensation de toucher des touches mécaniques. Le brevet détaille l’utilisation de moteurs haptiques pour créer une sensation desous les doigts. En complément,, permettant aux utilisateurs de localiser les touches sur la surface lisse du verre.Si Apple réussit son pari, ces deux innovations pourraient. Espérons juste que le chef de projet en charge de cette partie ne soit pas le même que celui qui s’est occupé du boutonsur l’iPhone 16.Apple est connue pour déposer un grand nombre de brevets chaque année, dont certains ne voient jamais le jour sous forme de produits commercialisés. Parmi les brevets qui ont beaucoup fait parler, certains sont encore en attente d’exploitation., permettant d’accéder à des fonctions sans avoir à sortir le téléphone. Un autre brevet décrit un modulecapable de générer des basses fréquences sur des appareils compacts comme l’Apple Watch ou l’iPhone, une technologie qui n’a pas encore été intégrée dans des produits.Et si on devait rêver un peu, quelles sont les innovations dingues que vous aimeriez vois apparaître sur vos appareils Apple ? iPhone pliable ? MacBook 5G ?(ah on me souffle à l'oreillette que ça c'est déjà sorti et que plus personne ne s'y intéresse...)