Test des AirPods 4 : bonne surprise ou catastrophe ?

iJustine a aaaaaadoré les nouveaux AirPods 4

Design : Un look familier, mais une ergonomie améliorée

Qualité sonore : un vrai bond en avant

Photo : The Verge

Annulation active du bruit : impressionnant pour des écouteurs ouverts

Des fonctionnalités issues des modèles Pro

Photo : Engadget

Autonomie : suffisante, mais sans plus

Photo : The Verge

Points faibles : quelques limitations gênantes

Faut-il craquer pour les AirPods 4 ?

L’un des points les plus souvent abordés dans les tests publiés aujourd'hui est la refonte du design des AirPods 4 . Apple a, une fois de plus, Caleb Denison de Digital Trends souligne que, ce qui a permis de créer une forme censée convenir à la majorité des utilisateurs. Il ajoute que l’ajustement est globalement confortable, bien que certaines personnes puissent ressentir une pression après quelques heures d’utilisation.De son côté, Billy Steele d'Engadget mentionne que ces modifications permettent aux, même lors de mouvements brusques. iJustine est d'ailleurs d'accord avec lui sur ce point ! Billy regrette quand même que le modèle standard ne soit pas équipé de la fonction de chargement sans fil, ce qui limite quelque peu son attrait par rapport à d'autres options sur le marché.. Tous les critiques s’accordent à dire que les AirPods 4 surpassent largement leurs prédécesseurs en termes de fidélité sonore. Steele décrit le son comme ayant Chris Welch de The Verge souligne que même si la signature sonore des AirPods 4 n’a pas radicalement changé par rapport aux AirPods 3,Il convient toutefois de préciser que les audiophiles les plus exigeants ne trouveront peut-être pas leur bonheur avec ces écouteurs. Comme le remarque Denison,, maisL’ANC est l’une des principales nouveautés de cette génération, et bien qu’elle ne puisse rivaliser avec les AirPods Pro ou d’autres écouteurs intra-auriculaires,, malgré le design ouvert des écouteurs. Denison affirme avoir été, en particulier lors de son utilisation dans des environnements bruyants comme un avion . Il note cependant que certaines fréquences aiguës, comme les voix humaines, peuvent encore passer, en raison de l’absence de véritable isolation passive.Welch confirme cette analyse en ajoutant que si vous êtes, mais qu’ilLes AirPods 4 héritent de nombreuses fonctionnalités issues des AirPods Pro, notamment le mode audio spatial personnalisé, la détection dynamique des mouvements de la tête et l’isolation vocale., activées par des mouvements de tête. Steele note que ces fonctions sont particulièrement utiles pour ceux qui veulent minimiser les distractions ou gérer leurs appels sans toucher à leur appareil.Certains déplorent quand même l’absence de fonctions issues des modèles Pro,, déclare Steele, ce qui peut être frustrant lorsque vous essayez de changer rapidement de niveau sonore., mais remplissent leur contrat. Apple annonce jusqu’à 5 heures d’écoute sans ANC, et 4 heures avec. Comme le mentionne The Verge, les écouteurs offrent une autonomie totale de 30 heures avec l’étui de recharge pour la version standard et 20 heures pour la version ANC. Denison fait écho à cette affirmation, expliquant que ses tests ont confirmé ces chiffres en usage réel.Les tests mettent également en lumière certains inconvénients. Comme le souligne Engadget,, et l’absence de la fonctionnalité de protection auditive est regrettable pour un modèle doté de l’ANC.Par ailleurs, ces écouteurs s’adressent principalement aux utilisateurs d’Apple.. Caleb Denison affirme d’ailleurs que l. Ils offrent une qualité sonore solide, un ANC impressionnant pour un design ouvert, et des fonctionnalités avancées issues des AirPods Pro. Maintenant soyons clairs, pour ceux qui peuvent supporter des embouts en silicone et recherchent la meilleure performance en termes de réduction du bruit, les AirPods Pro restent une option supérieure, d’autant plus qu’ils sont souvent disponibles à des prix proches des AirPods 4 avec ANC.Si vous cherchez des écouteurs confortables avec une bonne qualité sonore et que vous préférez éviter les embouts intra-auriculaires,. Mais si vous recherchez une réduction de bruit plus poussée ou une meilleure autonomie, vous feriez mieux d’envisager les AirPods Pro ! Quoi qu’il en soit on vous invite à vous jeter sur notre propre test, qui entrera lui aussi dans les détails, avec une très grande objectivité !