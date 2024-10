Avez-vous 100 000 dollars pour ce Mac ?

Une bonne occas'

Aussi ce prototype rare d'Apple Macintosh de 1983 -doté du disque- pourrait bien partir. Ce prototype Macintosh -modèle #M0001- est l'une des rares unités de pré-production survivantes de 1983.Cette version du Macintosh utilisait à l'origine(le terme officiel pour ces disquettes de 817 Ko était FileWare) dit. Ce dernier a d'ailleurs été remplacé par des modèles Sony en 3,5 pouces avant la sortie dans le commerce. Le lecteur Twiggy avait été développé par Apple à partir de 1978 pour venir équiper les Apple III et le Lisa.L'unité comprend plusieurs autres accessoires uniques, notamment un clavier avec un numéro de série manuscrit, un prototype de la souris M01000 d'Apple dotée d'un connecteur unique et une disquette Twiggy intituléeOn notera également quelques surprises, commedes applications Macintosh, et certaines instructions concernant le système qui seraient attribuées à Steve Jobs.Enfin pour la petite histoire,. Il a été exposé ensuite lors du 30e anniversaire du Mac qui s'est tenu le 25 janvier 2014.