Toutes les nouveautés d’iCloud.com !

Les nouvelles fonctionnalités :



• Mode sombre

• Personnalisation de l’arrière-plan

• Prise en charge du calendrier Hijri

• Vue partagée iCloud Drive

• Photos iCloud.

• Nouvelles options de vignette :

• Notes épinglées

Pour rappel, le site Web iCloud d'Apple permet aux utilisateurs. On y retrouve donc toutes les rubriques : Photos iCloud, iCloud Drive, Notes, Rappels, Localiser, etc. Bien sûr en fonction de son abonnement.La nouveauté la pus importante n’en est presque pas une tellement elle a mis du temps à arriver : il existe désormais(arrivé avec iOS 13, en 2019 tout de même). Activée, l’option va matcher le mode clair ou le mode sombre de votre machine.On notera au passage quepuisque l’on peut sélectionner différentes couleurs pour son arrière-plan. Pour choisir un nouveau coloris, il faudra aller au bas de la page d'accueil, puis cliquer sur. De là on aura le choix entre six couleurs : bleu (par défaut), violet, vert, rouge, orange, jauneet elle est désormais plus rapide (on peut switcher d’une année à l’autre en cliquant sur l’icône calendrier). On peut aussi ajuster la date et l'heure ou l'emplacement de vos photos à partir du volet d'information.Enfin, on peuten haut de sa liste pour les retrouver plus facilement. Pour cela, il suffit de cliquer sur Contrôle sur Mac ou faire un clic droit avec sa souris pour ajuster ses notes épinglées. On peut également choisir d'afficher des notes épinglées ou d'épingler de nouvelles notes directement depuis la vignette Notes sur la page d'accueil.