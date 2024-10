Récupérez vos données sur Mac en quelques clics avec Stellar Data Recovery Professional

À l'aise dans tous les scénarios possibles

• Récupération de fichiers supprimés : Le logiciel peut récupérer des documents, des photos, des vidéos et des fichiers audio à partir de disques internes, externes, ainsi que depuis la corbeille vidée.

• Récupération sur des Mac en panne : Stellar Data Recovery permet de restaurer des données même sur des appareils Mac qui ne démarrent plus ou qui rencontrent des problèmes graves.

• Une compatibilité étendue : Le logiciel est compatible avec une grande variété de systèmes de fichiers, y compris APFS, HFS+, NTFS et ExFAT, ce qui permet de récupérer des données à partir de nombreux types de volumes formatés.

Fonctionnalités avancées

• Personnalisation de l’analyse : Les utilisateurs peuvent personnaliser leur analyse en sélectionnant des types de fichiers ou des dossiers spécifiques pour réduire le temps d’analyse et affiner la recherche.

• Fonction Pause et reprise : Cette fonctionnalité permet de suspendre une analyse en cours et de la reprendre à un moment plus opportun, pratique pour les disques de grande capacité.

• Imagerie de disque : Le logiciel permet de créer une image d’un disque endommagé afin de réaliser une récupération de données plus sûre, sans risquer d’aggraver l’état du disque original.

Une interface simple et intuitive

Compatibilité avec les dernières technologies sur macOS

Sécurité et performance

Plusieurs formules proposées

SERVICES DE LABOS DE RÉCUPÉRATION DE DONNÉES

Stellar Data Recovery propose un processus de récupération de données en plusieurs étapes,. Le logiciel permet de restaurer des fichiers dans un large éventail de scénarios de perte de données,. Parmi les principales fonctionnalités du logiciel, on trouve :Le processus de récupération s’effectue: la sélection du disque et du type de fichier, l’analyse, puis la prévisualisation des fichiers avant la restauration. Cela permet aux utilisateurs de récupérer les fichiers spécifiques dont ils ont besoin, sans avoir à restaurer l’intégralité du contenu d’un disque.Stellar Data Recovery pour Mac intègre égalementCes options de personnalisation et la création d’images de disque font de Stellar Data RecoveryStellar Data Recovery est. Il prend en charge les disques Fusion, SSD , ainsi que les disques Thunderbolt 3. Il est également capable de récupérer des données à partir de disques de grande capacité, allant jusqu’à 18 To.L’une des caractéristiques clés de Stellar Data Recovery est. Le logiciel permet de restaurer des données sans avoir à désactiver cette protection, offrant ainsi une sécurité supplémentaire lors du processus de récupération.Le logiciel est aussi équipé d’un utilitaire de surveillance de disque, en analysant les températures, les performances et les attributs SMART. Il peut signaler les problèmes éventuels avant qu’ils n’affectent les performances ou entraînent une perte de données. Mieux vaut prévenir que guérir !Stellar Data Recovery Professional pour Mac est donc. Avec sa compatibilité étendue, ses fonctionnalités avancées et sa simplicité d’utilisation, il répond aux besoins de tous les utilisateurs, qu’ils soient professionnels et particuliers. Le logiciel permet d’analyser, de prévisualiser et de restaurer des données en toute sécurité, offrant un niveau de personnalisation et de performance élevé pour la récupération de données sur Mac. On recommande ! Comptez 99 euros à 199 euros selon la version choisie. Le logiciel est téléchargeable dès maintenant sur le site officiel , vous pouvez même tester une version gratuite.Lorsque la récupération de données dépasse est trop complexe pour des raisons matérielles, le recours à un service de laboratoire spécialisé devient essentiel. Stellar LABO SERVICE intervient alors dans les cas de dommages physiques ou de défaillances avancées, offrant une prise en charge professionnelle des disques durs endommagés, des SSD défaillants ou des systèmes RAID.Lorsque la récupération de données dépasse est trop complexe pour des raisons matérielles, le recours à un service de laboratoire spécialisé devient essentiel.ou de défaillances avancées, offrant une prise en charge professionnelle des disques durs endommagés, des SSD défaillants ou des systèmes RAID., telles que des disques endommagés par l’eau ou des smartphones physiquement abîmés. Stellar propose un service transparent avec un prix fixe garanti, un diagnostic gratuit, et un règlement au résultat, assurant une solution fiable pour des récupérations efficaces.