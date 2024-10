macOS Sequoia sur Steam Deck : parce que pourquoi pas ?

(Tournez la tête)

L’univers des passionnés de Hackintosh n’est pas mort, et cette fois, c’est le Steam Deck de Valve qui a droit à tous les honneurs. Une équipe de développeurs est parvenue à faire fonctionner macOS Sequoia sur cette console de jeu portable. Répondant au doux nom de. En effet, macOS n’est pas conçu pour ce type de matériel, et les résultats sont pour le moment limités.Le Hackintosh, autrefois populaire auprès des barbus bidouilleurs, consistait à installer macOS sur des ordinateurs non Apple (en général des PC, moins chers que des Macs donc)., car macOS est désormais optimisé pour une architecture spécifique, rendant les Hackintosh bien moins viables.Malgré cette prouesse, le Deckintosh souffre de plusieurs limitations importantes.. Ce manque de performance réduit l’utilité pratique de l’installation, d’autant plus que macOS Sequoia est un système conçu pour des appareils dotés d’une architecture spécifique. Les développeurs espèrent surmonter ce problème à l’aide de NootRX, un kext non officiel pour les GPU AMD RDNA2, déjà partiellement supporté par macOS. On attend de voir ça.Ce n’est pas la première fois que des appareils insolites sont utilisés pour faire tourner macOS. Par exemple, un projet notable a consisté à installer macOS sur une carte-mère compacte LattePanda, qui imite un mini iMac avec un écran de 5 pouces.grâce à des émulations et des hacks, pas toujours très utiles donc, mais pourquoi pas.Pour rappel, le Steam Deck est une console de jeu portable développée par Valve, sortie officiellement le 25 février 2022.. Dotée d’un écran de 7 pouces et d’un processeur AMD personnalisé, elle permet également l’installation de systèmes d’exploitation tiers grâce à sa nature ouverte, dont macOS désormais, même si dans ce cas là on est plutôt dans la bidouille.