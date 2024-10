Photomator 3.4 : une gestion avancée des photos

Des étoiles plein les yeux

Toujours dans le but d'optimiser sonsur Mac, cette itération arrive avec un nouveau système de classement. Il serait ainsi plus simple d’organiser ses photos en ajoutant des notes par étoiles, en marquant les favoris ou en rejetant les clichés indésirables.Pour marquer une photo, il faut cliquer sur l'icôneou bien utiliser les boutonsetdans la barre d'outils. Il est également possible d’ajouter des marques et de définir des notes en les choisissant dans la fenêtre d'informations, le menu contextuel, le menu Image en haut ou en utilisant des raccourcis clavier.On peut désormaisen appuyant sur Z, rejeter les photos en appuyant sur X et supprimer les drapeaux en appuyant sur U. Les notes par étoiles peuvent de plus être ajoutées aux photos en appuyant sur les chiffres 1 à 5 du clavier ou les supprimer en appuyant sur 0. Enfin, lorsque l’on modifie des photos dans la pellicule, il suffit d’utiliser la touche Maj en combinaison avec l'un de ces raccourcis pour définir un drapeau ou une note et sélectionner la photo suivante.Parmi les autres ajouts, la collectionva permettre de. Dans Affichage > Métadonnées, on pourra personnaliser le type de métadonnées affichées sur la miniature de chaque photo et modifier le type de note affichée.On note la possibilité depar type de fichier, drapeau, note par étoiles, nom de fichier et d'inclure ou d'exclure des photos avec des modifications. Un filtre supplémentaire par date et par emplacement est présent sur macOS Sequoia.Enfin, parmi les petits plus de cette mise à jour, on va pouvoir, comme Adobe Lightroom et d'autres apps qui stockent les drapeaux et les notes dans des métadonnées d'image ou des fichiers XMP., et les modifications apportées aux indicateurs et aux notes dans le navigateur de fichiers de Photomator seront visibles dans d'autres applications de retouche qui peuvent ouvrir les informations stockées dans les métadonnées d'image ou les fichiers XMP.