CleanMyMac : que penser de la nouvelle version ?

Entretien intelligent : une optimisation simplifiée

Nettoyage : faites le ménage dans vos fichiers

Protection : une sécurité renforcée

Performances : pour garder son Mac en bonne forme

Applications : un gestionnaire simplifié

On peut quand même contextualiser un peu.Ils sont connus pour CleanMyMac, mais aussi pour le service d’abonnement Setapp, qui permet d’accéder à des dizaines d’applications sur macOS via abonnement. Récemment, la société a passé une étape supplémentaire en lançant Setapp Mobile , un store alternatif pour iOS destiné aux utilisateurs européens.Revenons à CleanMyMac, il existe de nombreuses applications de ce type, beaucoup sont problématiques, d’autres peuvent s’avérer utiles pour nettoyer son Mac, comme Onyx par exemple, qui a l’avantage d’être gratuit. CleanMyMac est, de son côté,Le moduleregroupe plusieurs outils d’entretien bien pratiques pour votre Mac Le module permet également de vérifier l’état de santé de votre machine et de repérer les éventuelles menaces de sécurité. Le tout est effectué en quelques clics, c’est très pratique et à la portée de tous.Le modules’occupe de traquer les fichiers volumineux, anciens et en double. Grâce à une analyse approfondie de votre stockage,L’analyse peut prendre un certain temps sur des machines disposant d’une grande capacité de stockage, mais les résultats sont impressionnants, et c’est apparemment une des grosses améliorations de cette version.Le moduleest alimenté par le moteur Moonlock de MacPaw, qui permet de scanner votre Mac à la recherche de virus et de logiciels malveillants.Le module Performances propose plusieurs outils pour améliorer la réactivité et la vitesse de votre Mac.Enfin, le modulepermet de gérer l’installation, la mise à jour et la désinstallation des logiciels sur votre Mac.Cette dernière version de CleanMyMac se présente donc à nouveau comme un outil de maintenance incontournable pour les utilisateurs de Mac,Avec son interface simplifiée et ses nouveaux outils,. Cette nouvelle version améliore un peu la simplicité de l’interface, et améliore quelques fonctionnalités, comme la recherche de fichiers inutiles, mais si vous avez déjà une version de ClenaMyMac X ancienne version sur votre Mac, la mise à jour n’est vraiment pas indispensable.Même si macOS est un système fiable et sécurisé, il reste exposé à des menaces telles que les logiciels malveillants, ransomwares et attaques de phishing, notamment via des applications non vérifiées.. Des outils comme CleanMyMac peuvent faciliter cet entretien quotidien, en combinant des fonctionnalités de protection et d’optimisation pour assurer une meilleure sécurité et performance du système. Mais attention, CleanMyMac n'est toujours pas un antivirus Disponible à partir de 39,95 € par an ou en achat unique à 119,95 €, CleanMyMac est toujours une application que je recommande, même si l’augmentation de son prix en achat unique est un peu abusé., et c’est probablement le meilleur plan si vous appréciez leurs autres applications.? Dites-nous tout !