L'App Store de SetApp est disponible sans invitation

Un magasin d'applications alternatif pour iOS et iPadOS

sélection d'applications soigneusement sélectionnés

Disponibilité

Nous sommes en train d’ouvrir une nouvelle voie pour l'industrie du logiciel vers un écosystème d'applications meilleur et plus diversifié. Cela offrira aux clients plus de choix et une expérience utilisateur premium

Conditions minimales requises :

• Pour les iPhones sous iOS 17.4 ou une version ultérieure

• Pour les utilisateurs résidant dans l'UE

• Pour les utilisateurs dont le pays de l'identifiant Apple est membre de l'UE

. Mais en pratique, cette procédure n'est pas un long fleuve tranquille, déjà au regard de sa longueur ! N'escomptez pas installer ce magasin en un clic, car il vous faudra bien un certain nombre d'étapes avant d'arriver à le faire.En effet, il faudra vous rendre sur Safari pour avoir le lien de téléchargement . A partir de là, vous avez le choix, soit d'entrer vos coordonnées, soit de passer par Apple Pay. S'en suivra un long périple -pas très compliqué mais terriblement fastidieux- entre les écrans, les mails et les préférences à valider. Notez que pour les indécis, Setapp propose déjà uneMais ce nouveau magasin d'applications mobiles permettra aux utilisateurs d'accéder aux applications Setapp universelles sur d'autres appareils, ainsi qu'une série d'applications nouvelles au catalogue Setapp, fruit du travail d'une trentaine de développeurs. Selon MacPaw, Setapp va fournir unedans des catégories telles que la productivité, le design, le style de vie, l'utilité, et plus encore., a déclaré Oleksandr Kosovan, PDG et fondateur de MacPaw.Pour rappel, Setapp est unSetapp donne accès à une bibliothèque logicielle de plus de 240 applications pour un seul abonnement mensuel, parmi lesquelles on retrouve CleanMyMac X, ClearVPN et bien d'autres produits.