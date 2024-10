Antidote 12 : un correcteur boosté à l'IA (pour ne plus vexer personne)

De nouvelles fonctions de reformulation

Anti-Oups!

en signalant les passages rédigés sous le coup de l’émotion, et proposera au besoin des reformulations.

Disponibilité et prix

Druide n'a pas attendu le carton de ChatGPT pour se pencher sur les possibilités offertes par les algorithmes d'apprentissage automatique. En effet, Antidote propose, et ce, depuis novembre 2021 au sein de ses outils, afin par exemple d'insérer automatiquement des mots manquants.: Réécrire, Retoucher, Épicéniser, Modérer et Raccourcir. Pour chacun, le programme va formuler les requêtes appropriées au grand modèle de langue entraîné par Druide et hébergé sur ses serveurs. En pratique, il va filtrer et corriger les résultats, mais également ordonner les suggestions de reformulation., qui pourra éviter quelques désagréments. En espérant que cela puisse aider à éviter de commettre un impairpour les documents en format HTML, TXT, Markdown et LaTeX. Utile pour la correction récurrente de textes appelés à changer souvent, comme un site Web ou une documentation complexe. Le correcteur progresse fortement grâce à de nouveaux moteurs neuronaux, et la nouvelle Correction Express apporte ses diagnostics directement dans les navigateurs., en français mais également dans d'autres langues comme l'anglais (4700 nouveaux mots). En outre, l'intégration d'Antidote a été améliorée au niveau des applications en ligne comme Google Docs, Outlook et Gmail, incluant l’Anti-Oups! pour ces deux dernières.qui permettent d’utiliser Antidote 12 localement, Antidote Web en ligne, Antidote Mobile sur iPhone et iPad, ceci pour le français ou l’anglais (choix à l’installation).Antidote+ Personnel, pour un utilisateur et pour un an, a un prix public de 59 euros . Antidote+ Familial, pour cinq utilisateurs à la maison et pour un an, a un prix public de 99 euros.