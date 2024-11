Google Quick Share bientôt sur iOS et macOS ?

Quick Share activé par défaut sur Google Pixel

Un intérêt limité pour les utilisateurs exclusivement Apple

AirDrop est vraiment une fonction pratique, quand elle fonctionne !

Une solution pour les utilisateurs multi-plateformes

On aurait peut-être préféré qu'AirDrop débarque sur Android et PC non ?

AirDrop

Actuellement réservé aux appareils Android, ChromeOS et Windows, Quick Share permet de transférer facilement des photos, vidéos, liens et autres documents. Des indices repérés dans le code de Google Nearby sur GitHub mentionnent les appareils iOS et macOS, laissant supposer une adaptation prochaine de cet outil pour les produits Apple.Pour ceux qui sont entièrement intégrés dans l’écosystème Apple, l’arrivée de Quick Share pourrait ne pas représenter un changement majeur. AirDrop, déjà très bien intégré aux appareils Apple, offre une expérience de partage fluide entre iPhone, iPad et Mac, sans nécessiter l’installation d’une application supplémentaire. Dans ce contexte,Pour eux, l’arrivée de Quick Share risquerait donc d’être perçue comme redondante. Quick Share pourrait, en revanche, se révéler utile pour les personnes qui jonglent entre plusieurs écosystèmes. Par exemple, un utilisateur qui possède un iPhone mais utilise un Chromebook, ou encore un Mac associé à un smartphone Android, pourrait trouver cette solution pratique. Actuellement, ces utilisateurs doivent souvent recourir à des services comme Snapdrop, WeTransfer ou le cloud pour transférer des fichiers entre appareils Apple et non-Apple.L’un des défis principaux pour Google sera de rendre Quick Share aussi facile d’utilisation qu’AirDrop. Dans un écosystème aussi fermé qu’Apple, cela pourrait poser des obstacles techniques. MaisOn peut alors se poser la question :Et surtout, fonctionne-t-il correctement sur tous vos appareils ? Si vous utilisez d'autres applications ou sites pour envoyer vos fichiers d'un appareil à l'autre, dites-nous lesquels !