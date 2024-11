iFixit démonte le MacBook Pro M4 : sa réparabilité va vous étonner ! (non pas du tout en fait)

Et hop on tire sur la languette

Une conception interne presque inchangée

Des ports remplaçables, mais à quel prix ?

Peu de différence entre le M3 Pro et le M4 Pro

Une réparabilité toujours limitée

iFixit conclut avec des critiques sévères

À première vue, le MacBook Pro M4 ne montre pas de différences majeures avec son prédécesseur. Le design externe est identique à celui de 2021, et les modifications internes restent mineures., ce qui peut être utile pour des tâches exigeantes comme le montage vidéo ou les jeux.Sauf que voilà, la complexité d’accès à cette carte mère reste problématique : un grand nombre de vis et de câbles compliquent le démontage, ce qui pourrait décourager les réparateurs occasionnels., car les languettes adhésives se trouvent sous ce dernier.Bonne nouvelle tout de même, iFixit note que la majorité des ports, y compris les ports USB-C et HDMI, peuvent être remplacés individuellement. Par contre,, ce qui rend ces réparations beaucoup plus complexes.Malheureusement, les problèmes d’identification et certification par Apple des composants persistent., à moins d’utiliser les pièces et outils officiels d’Apple. Ces restrictions, justifiées par Apple au nom de la sécurité, continuent de limiter sérieusement les options de réparation indépendante.Si le démontage du MacBook Pro M4 offre quelques rares satisfactions, comme la modularité accrue de certains ports, le tableau global reste décevant. La batterie, pourtant un élément d’usure courante, reste difficile à remplacer, et les obstacles logiciels rendent presque impossible une réparation hors des circuits Apple., qui a surpris tout le monde avec sont stockage interne amovible. Apple semble donc adopter une approche disparate selon ses gammes, et c’est bien dommage (même si ça n’est pas non plus très surprenant).Dans son démontage, iFixit critique du coup, une fois encore, ouvertement Apple pour son manque d’efforts en matière de réparabilité sur ce modèle. Malgré quelques améliorations thermiques et des ports plus modulaires,. L’absence de progrès significatifs sur des éléments clés comme la batterie ou les obstacles logiciels renforce la dépendance aux services officiels d’Apple, et c’est toujours un problème.Le MacBook Pro M4 ne devrait donc pas convaincre ceux qui espéraient un tournant vers une meilleure durabilité,, on est tous très blasé à ce niveau, je crois.Allez, maintenant on vous invite à aller lire ou relire notre test du MacBook Pro M4 , mais faites attention, à l’issu de cette lecture (ou au visionnage de du test vidéo réalisé par Didier que je vous colle juste au dessus de ce paragraphe),(je vous dis ça parce qu’à titre personnel, je considère très fort d’y passer !).