iFixit démonte le Mac mini M4 : SSD amovible et optimisation thermique

Un SSD remplaçable, mais non standard

Conception thermique et optimisation du refroidissement

Ports frontaux modulables

Un Mac mini plus vert ?

La grande nouveauté ici est la possibilité de changer le SSD, une option qui reste rare sur les Mac modernes. Apple a même facilité le processus avec son outil Apple Configurator, permettant de calibrer un SSD de plus grande capacité sans encombre. Mais on vous l’a dit , ce n’est pas si simple : le SSD est au format propriétaire, rendant les mises à jour d’après-vente un peu plus compliquées. Avec l’arrivée de pièces d’occasion, les options pourraient s’élargir,Cela ne surprendra personne,. Hélas.Pour revenir au démontage par iFixit , le site s’est penché tout particulièrement sur le refroidissement de la machine. Apple a redimensionné le Mac mini en réduisant sa taille d’environ 50 % par rapport aux modèles précédents. Une réduction de taille qui exige des innovations pour la gestion thermique.. L’air frais est aspiré à l’avant et circule à travers les composants pour finalement être expulsé par l’arrière, ce qui permet de garder le système au frais sans surchauffe. L’alimentation de la machine a été placé tout en haut, collé au logo Apple, pour être le plus éloignés possible des pièces qui chauffent le plus.iFixit a également noté, le second étant équipé d’un dissipateur thermique en cuivre plus imposant pour mieux gérer les températures.Le Mac mini 2024 intègre des ports à l’avant. Les deux ports USB-C et la prise casque sont montés de manière à pouvoir être remplacés individuellement, sans soudure.. Par contre, les ports à l’arrière restent soudés, ce qui limite l’option de remplacement pour ces éléments. Le port casque est jugé mal placé, iFixit considère en effet qu’un ordinateur de bureau a plus de chance d’être connecté à des enceintes fixes qu’à un casque filaire, et que la prise devrait donc être à l’arrière. Mais ça se discute.Apple revendique la neutralité carbone pour ce modèle, ce qui est une première pour les Mac., et dont l’empreinte carbone a été réduite en privilégiant le transport maritime. Le site se fait quand même aussi le relais de certaines critiques par rapports à ces histoires de crédits carbone, en particulier si on prend en compte la fiabilité des compensations.Finalement, ce démontage montre quand même une petite progression d’Apple vers un peu plus de réparabilité et de modularité., le retour du stockage, en partie modifiable est quand même une avancée prometteuse.Notez que notre propre test est en approche (probablement dans l'après-midi même !), pensez à télécharger l'application Mac4Ever, vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur X , pour ne pas le rater !