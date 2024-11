De grosses promos sur les SSD chez MacWay pour le Black Friday !

Le LaCie Mobile SSD Secure au prix le plus bas !

Storeva Nomad Drive pour les iPhone 15 et 16 Pro

Le SSD externe le plus rapide grâce au Thunderbolt 5 !

Le LaCie Mobile SSD Secure est(8x5x1,1 cm). Le LaCie Mobile SSD Secure se distingue du LaCie Portable SSD en offrant aux utilisateurs un niveau supplémentaire de sécurité et de confidentialité des données grâce à un chiffrement matériel.Le SSD est livré dans une petite boîte aux couleurs de la marque, contenant outre le SSD lui-même, un câble USB-C vers USB-C de 23 centimètres, ainsi quePour cela, i(le même programme que pour les disques Seagate), puis renseigner le code SID fourni dans la boîte, avant de choisir un mot de passe. Il sera possible de réinitialiser ce mot de passe via le code PSID fourni, ou en passant par la création d'une clé de réinitialisation sur le portail du constructeur. LaCie Toolkit permet également de mettre en place la pratique option multi-utilisateur.Les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro permettent d'enregistrer des vidéos d'une incroyable qualité,Ultra compact, le Storeva Nomad Drive se connecte en USB-C,(60 images par seconde sur les iPhone 15 Pro et Pro Max), le tout sans saturer votre précieux stockage interne.Le Storeva Nomad Drive se distingue en proposant un second port USB-C qui permettra de(ou un autre périphérique, le port acceptant jusqu'à 100W), et donc de disposer de la charge rapide, y compris pendant l'enregistrement. Bien entendu, le SSD pourra également se connecter à un Mac ou un iPad afin de récupérer rapidement les données grâces à l'USB à 10 Gb/s.Les nouveaux Mac dotés des puces M4 Pro et M4 Max disposent de ports Thunderbolt 5. Avec l'Envoy Ultra proposé en 2 et 4 To,Comme vous pouvez le constater dans notre test des MacBook Pro M4 Pro et M4 Max , et proches des débits des SSD internes de ces machines.