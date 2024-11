Des réductions sur les écrans BenQ 27 et 32 pouces 4K pour le Black Friday !

Les promotions sur deux autres références sont également disponibles sur la boutique officielle de BenQ :



• PD2705U à 370€

• PD3205U à 499€

Des écrans 4K conçus pour les Mac

Des couleurs homogènes

Les promotions sur deux autres références sont également disponibles sur la boutique officielle de BenQ :



• PD2705U à 370€

• PD3205U à 499€

BenQ PD3225U, la Rolls de la gamme

Fiche technique du BenQ PD3225U



Taille de l’écran : 31.5 pouces

Format de l’affichage : 16:9

Type de dalle : IPS Black

Technologie du rétroéclairage : Rétroéclairage LED

Définition : 3840x2160

Résolution : 139.87 ppp

Luminosité (max) : 400 cd/m²

HDR : HDR10

Contraste : 2000:1

Temps de réponse (gris à gris) : 5 ms

Taux de rafraîchissement : 60Hz

Gamme de couleurs : 100% Rec.709, 100% sRGB, 98% P3

Haut-parleur intégré : 2x2,5W

Prise casque : Oui

KVM : Oui

Connectique : HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4 x1, Thunderbolt 3 x2 (PowerDelivery 85W et 15W), USB-C x1, USB-A 3.1 x3

Montage mural VESA : Oui 100x100 mm

Pourquoi et comment choisir un moniteur externe

Le point sur les technologies disponibles



Reste à choisir le modèle qui vous conviendra le mieux. Et là, les choses se compliquent tant le marché regorge de propositions différentes. Que ce soit à cause des technologies de dalles, de rétroéclairage, les formats, la luminosité, le contraste, la gestion du HDR, la couverture des différent espaces colorimétriques, la connectique, la définition (en pixels x pixels), la résolution (en pixels par pouce), ou encore le taux de rafraîchissement, il y a largement de quoi se perdre et douter au moment du choix.



Pour faire simple au niveau du type de la dalle, le marché propose des modèles TN (souvent les moins onéreux, angles de vues plutôt restreints, fréquence de rafraîchissement pouvant être élevée), IPS (angles de vues confortables, contraste mois élevé) et VA (angles de vues moyens et contraste élevé). Du côté du rétroéclairage, vous trouverez en grand majorité des LED et depuis quelques temps des mini-LED multipliant les zones de rétroaclairage, comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces et



Il y a également le cas des dalles OLED, moins courantes pour les moniteurs, et offrant de nombreux avantages, comme des noirs profonds (et non gris), un contraste agréable, une très bonne réactivité, ou encore une bonne uniformité. Si l'OLED se retrouve sur de nombreux écrans de smartphones (toute la gamme d'iPhone 15 par exemple), certains utilisateurs craignent encore que l'utilisation d'images fixes finisse par brûler la dalle en usage informatique.



Les premiers modèles étaient sensibles à cet effet de brûlures (ou burn-in, mais cela arrivait également sur des dalles LCD, tout le monde a déjà pu l'apercevoir sur des distributeurs de billets par exemple) mais la technologie a fait des progrès et de nombreuses astuces (comme déplacer légèrement les images fixes, ou des options permettant de nettoyer la dalle des effets de la rétention d'image) permettent, si ce n'est de s'en prémunir totalement, d'amoindrir et d'en retarder les effets.



L'avenir pourrait être au Micro-LED. Les dalles Micro-LED existent déjà et sont surtout utilisées pour des démonstrations et sur le marché professionnel tant la production de cette technologie est encore onéreuse.



Pour faire simple, le Micro-LED (à ne pas confondre avec les mini-LED, qui est simplement du LCD avec davantage de zones d'éclairage) cumule les avantages de l'OLED, avec des pixels auto-émissifs (chaque pixel produit sa propre lumière) et donc une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds, et du LCD avec une luminosité maximale très élevée (point faible de l'OLED), parfaite pour le HDR, le tout en proposant un temps de réponse très rapide et une durée de vie importante (pas de soucis de brûlure comme sur l'OLED). En bref, cette technologie est géniale, mais encore trop coûteuse pour les appareils grand public. Reste à choisir le modèle qui vous conviendra le mieux. Et là,. Que ce soit à cause des technologies de dalles, de rétroéclairage, les formats, la luminosité, le contraste, la gestion du HDR, la couverture des différent espaces colorimétriques, la connectique, la définition (en pixels x pixels), la résolution (en pixels par pouce), ou encore le taux de rafraîchissement,Pour faire simple au niveau du type de la dalle,(souvent les moins onéreux, angles de vues plutôt restreints, fréquence de rafraîchissement pouvant être élevée),(angles de vues confortables, contraste mois élevé)(angles de vues moyens et contraste élevé). Du côté du rétroéclairage,multipliant les zones de rétroaclairage, comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces et iPad Pro 12,9 pouces récents afin de vous offrir une image plus homogène et un meilleur contraste., moins courantes pour les moniteurs, et, comme des noirs profonds (et non gris), un contraste agréable, une très bonne réactivité, ou encore une bonne uniformité. Si l'OLED se retrouve sur de nombreux écrans de smartphones (toute la gamme d'iPhone 15 par exemple), certains utilisateurs craignent encore que l'utilisation d'images fixes finisse par brûler la dalle en usage informatique.Les premiers modèles étaient sensibles à cet effet de brûlures (ou burn-in, mais cela arrivait également sur des dalles LCD, tout le monde a déjà pu l'apercevoir sur des distributeurs de billets par exemple) mais(comme déplacer légèrement les images fixes, ou des options permettant de nettoyer la dalle des effets de la rétention d'image). Les dalles Micro-LED existent déjà et sont surtout utilisées pour des démonstrations et sur le marché professionnel tant la production de cette technologie est encore onéreuse.Pour faire simple,(à ne pas confondre avec les mini-LED, qui est simplement du LCD avec davantage de zones d'éclairage)(chaque pixel produit sa propre lumière)(point faible de l'OLED), parfaite pour le HDR, le tout en proposant un temps de réponse très rapide et une durée de vie importante (pas de soucis de brûlure comme sur l'OLED). En bref, cette technologie est géniale, mais encore trop coûteuse pour les appareils grand public.

Le moniteur PD2725U a été conçu pour les Mac et doté un port Thunderbolt ainsi que les PD2705U et 3205U de la gamme DesignVue et disposant d'un port USB-C sont actuellement en promotion. Ces moniteurs au design sobre et élégant seront de parfaits compagnons pour vos Mac, permettant deCes moniteurs BenQ ont été conçus pour. Que ce soit en passant par le mode M.Book ou grâce à la synchronisation ICC disponible au sein du logiciel DisplayPilot (natif sur Mac Apple Silicon et Intel), vous obtiendrez des couleurs assez proches sur les deux écrans pour pouvoir travailler sereinement, le tout sans avoir à calibrer vos écrans (et donc l'achat d'une sonde).Le logiciel propose également quelques outils bienvenus, commeou encore la possibilité d'afficher deux profils colorimétriques côte à côte. Il faudra bien entendu consulter les fiches techniques (ou notre test du PD3225U aux spécifications et tarifs plus élevés) afin de choisir le modèle qui correspond à votre budget et vos besoins.Avec le BenQ PD3225U , le constructeur propose. Ce modèle arbore un design harmonieux avec les machines Apple et offre, dès son déballage, une qualité d’image proche de celle des écrans des Mac portables.Ce nouveau modèle apporte des améliorations notables en matière d’affichage : il est équipé(contre 1 000:1 pour le PD3220U). La luminosité maximale atteint 400 nits (contre 300 nits auparavant) et le moniteur bénéficie de la certification DisplayHDR400. De plus, il couvre 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, une légère amélioration par rapport aux 95 % du PD3220U.Un autre changement concerne les haut-parleurs intégrés, qui passent de 2x2W à 2x2,5W. En revanche, les autres spécifications restent inchangées :et un temps de réponse de 5 ms (gris à gris). Le design, le châssis, l’ergonomie, ainsi que les logiciels et les menus de l’interface restent également identiques à ceux du PD3220U.grâce à son pied en aluminium au design épuré, teinté d’une couleur proche du Gris Sidéral d’Apple. L’ergonomie n’est pas en reste, avec des réglages ajustables pour une hauteur allant jusqu’à 150 mm, une inclinaison modulable et la possibilité de pivoter l’écran en mode portrait (uniquement dans le sens anti-horaire).Ce moniteur est équipé de, évitant ainsi d’avoir recours à une alimentation externe, sauf en cas d’utilisation intensive avec des périphériques très énergivores. Le second port Thunderbolt permet de chaîner des appareils, notamment un autre écran 4K à 60 Hz (si votre Mac est compatible avec l’affichage sur deux écrans externes), tout en délivrant une puissance de 15 W.Ce modèle constituedirectement prêt à l’emploi avec un Mac portable. Il séduira particulièrement les utilisateurs trouvant le Studio Display de 27 pouces trop petit ou le Pro Display XDR trop onéreux.Si vous avez opté pour un Mac de bureau, comme un Mac mini , un Mac Studio ou un Mac Pro , la question ne se pose pas et vous aurez absolument besoin d'un moniteur externe. Maisafin de profiter d'une dalle affichant une plus grande diagonale tout en offrant une position plus ergonomique pour travailler de longues heures plus confortablement.