Japannext lance un moniteur gaming rétro avec des caractéristiques modernes

Un design rétro, mais fonctionnel

Des performances techniques correctes

Connectivité et autres fonctionnalités

Un produit pour un public spécifique

Le JN-V236G180F-RETRO, qui a un nom très sympathique (non), se distingue donc par son look rétro, avec une coque beige et deux cadrans placés sur le côté droit du cadre. Ces cadrans, loin d’être purement décoratifs,Pour les autres paramètres, il faut passer par un menu OSD accessible via des boutons situés à l’arrière. Japannext a aussi intégré un mode monochrome, en référence aux écrans d’antan. Côté ergonomie, il est compatible avec les supports VESA (100 x 100 mm), pour faciliter son éventuelle installation sur différents types de bras ou de pieds, même si ça risque de jurer un peu avec le design de la bête.Sous son apparence vintage, le moniteur embarque un panneau VA Full HD (1920x1080) avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GTG/MPRT).Ces caractéristiques doivent permettre une expérience fluide pour les jeux, sans pour autant, bien sûr, atteindre les standards des moniteurs gaming haut de gamme.Le contraste de 3000:1 et la couverture de 90 % de l’espace sRGB (80 % DCI-P3) offrent, bien que la luminosité maximale de 300 nits reste limitée, surtout pour les environnements très lumineux.Le moniteur est équipé de deux haut-parleurs de 5W intégrés, ainsi que de ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et une sortie audio 3,5 mm.utiles pour réduire la fatigue visuelle lors des longues sessions.Disponible dès vendredi au Japon pour environ 30 000 yens (200 $), le JN-V236G180F-RETRO sera également commercialisé en Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne).Notez que ça pourrait être un choix intéressant pour les amateurs de retrogaming , même s’il ne remplacera pas un bon vieil écran à tube pour cet usage !