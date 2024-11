Anbernic RG 406H : une nouvelle console rétrogaming, simple et efficace (vidéo)

Une conception pensée pour l’émulation

La RG 406H d’ Anbernic est équipée d’un écran IPS tactile de 4 pouces, offrant une résolution de 960 x 720 pixels au format 4:3. Ses bordures sont assez épaisses, mais son design horizontal s’inspire de modèles plus anciens comme la RG Cube, tout en intégrant des améliorations ergonomiques.Compatible avec Android 13, cette console permet également l’accès à des applications mobiles et à des jeux Android plus récents.Avec plus de 30 émulateurs pris en charge, la RG 406H est compatible avec des consoles très variées, dont la PS1, la PS2, la Wii, la Nintendo 64 et la Sega Dreamcast.Les options de connectivité incluent le Bluetooth 5.0 pour les manettes, un port USB-C qui sert aussi de sortie 1080p pour jouer sur votre téléviseur, ainsi qu’une prise casque. La console est également équipée de joysticks à effet Hall, offrant une expérience de jeu précise.La console embarque une batterie de 5000 mAh, qui offre, sur le papier, jusqu’à 7 heures d’autonomie. Bien sûr, cela dépendra du type de consoles que vous émulez.Le refroidissement est assuré par un ventilateur et un système de dissipation thermique avancé. Parmi les autres caractéristiques notables, on trouve un capteur gyroscopique, un éclairage RGB personnalisable, et une mémoire extensible jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD.Déjà disponible en précommande à partir de 160 dollars, la RG 406H est proposée en trois coloris : noir, blanc et violet transparent.Cependant, il convient de rappeler que ces jeux sont généralement piratés. Les revendeurs chinois ne semblent pas se préoccuper de cette problématique, mais nous vous conseillons de garder cela en tête. Si vous avez vos propres ROMs légales (on peut toujours rêver), alors aucun souci.Prévue pour une sortie mondiale avant les fêtes, cette console pourrait s’imposer comme un choix vraiment intéressant pour les amateurs de rétrogaming à la recherche d’une solution polyvalente,. Notez qu'à titre personnel j'utilise toujours les jours ce modèle, la RG35, disponible sur Amazon , et que j'en suis ravi.