Une refonte majeure de l’app Mail sur le Mac et l'iPad en approche

Un lancement stratégique pour Apple

Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman annonce que l, dont la version bêta est attendue dans les prochains jours. Cette mise à jour mettra fin à une longue attente pour les utilisateurs Mac, laissés sur le quai avec l’introduction du nouveau design sur iPhone.Dans un second message sur X, le journaliste a précisé que. Une étape significative, car jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPad n’ont pas eu accès à cette version améliorée.Bien que le design ait déjà été présenté lors de la WWDC sur iPhone,. Cette organisation intelligente, déjà disponible sur iPhone, vise à offrirL’une des fonctionnalités phares de cette mise à jour est l’intégration de l'pour classer automatiquement les mails dans différentes catégories, notamment, et(ndlr : notons qu'il est plus facile d’accéder à Apple Intelligence sur Mac que l'iPhone, en changeant quelques paramètres au niveau des langues et de la localisation).Le déploiement simultané de cette mise à jour sur Mac et iPad va permettre deCela répond également aux attentes des utilisateurs qui réclamaient une expérience plus homogène sur l'ensemble de leurs appareils. Et enfin d'un point de vue logique,Bien que Mark Gurman ait affirmé que la nouvelle application Mail sera bientôt disponible sur iPad, les utilisateurs devront attendrepour en bénéficier. Les versions actuelles, iPadOS 18.2 et 18.3, n’incluent pas encore cette mise à jour.