Pourquoi autant de galères pour changer le SSD d'un Mac mini M4 ? (mais c'est possible)

Le SSD du Mac mini est bien inter-changeable

Ouvrir son Mac mini

L'Avis de Mac4Ever

Alors, prêts à tenter le coup ?

Comme vous le savez sans doute, sur ce Mac,, qui n'est pas vraiment un SSD à proprement parler, mais plutôt un support pour puces mémoire (le contrôleur étant intégré au niveau de la puce M4)Il existe des sites ( comme ici ) qui proposent. Pas besoin d'aller souder une puce mémoire, il suffit de l'enticher dans le Mac mini. Enfin... il nepas car la procédure est loin d'être évidente, comme vous allez le voir après.vendus moitié prix. Mais pour un petit billet supplémentaire, vous avez un supportC'est peut-être le cas, car la machine nécessite quelques outils bien spécifiques comme le Toolkit iFixIt (que je vous recommande, même pas forcément pour ouvrir des Mac). Pas de colle ni de vis trop bizarres (ce qui est parfois le cas chez Apple), mais certaines étapes réclament un peu de minutie, et de la patience.Si vous n'avez pas détruit les ergos du boitier, ni coupé quelques fils du ventilateur ou des capteurs de température, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprise., ce qui nous convainc qu'Apple aurait pu rendre l'ouverture de la machine un brin plus simple.En effet, la machine doit être monté en mode, vous devez ensuite la réinstaller totalement avec un firmware à télécharger en ligne... et la machine redémarre enfin.et l'écran affiche une petite Pomme au démarrage, signe que la greffe a pris. Un rapide bench du SSD démontre que, qui est non seulement proposé à un tarif exorbitant, mais qui n'offre pas les performances qu'on serait en droit d'attendre.. D'un côté, Apple nous montre qu'il n'est pas si compliqué de faire des SSD amovibles, et donc, qu'elle pourrait tout à fait nous mettre une petite trape avec un connecteur M.2 sur le côté. Et de l'autre, elle fait tout pour vous dissuader de changer votre disque. Comble de l'ironie,, qu'elle nous motive suffisamment à risquer de perdre la garantie, car à l'arrifvée, on peut quand-même économiser le prix complet du Mac..