Attention aux docks qui bloquent les ondes WiFi sur le Mac mini M4

Le WiFi sur le Mac mini M4

Outre le bouton situé sous la machine ou encore le fait que le stockage soit faussement amovible Comme vous pouvez le voir ici,qu'à travers le boitier en aluminium qui isole plus facilement.Durant, le youtubers constaté un gros bug avec le WiFi. Quand le Mac mini était fixé sur l'accessoire, le signal devenait très faible, voire carrément inexistant :, signe que l'accessoire a été développé un peu trop rapidement, sans aucun test de performance réseau en amont.Il semble que, mais selon ce même Youtuber qui a réalisé des tests plus poussés, les débits seraient tout de même en deçà une fois le hub branché.Dans tous les cas, il semble, que ce soient des docks ou des supports en aluminium, d'autant que les antennes hébergent également les ondes utilisées pour le Bluetooth.Autre possibilité,. Cela a du sens sur une machine fixe comme ici, où la machine est rarement déplacée. Rappelons que si vous n'êtes pas câblés dans votre habitation, vous pouvez utiliser un système CPL qui sera bien plus fiable et qui ne coûte qu'une trentaine d'euros.