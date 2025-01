Un excellent lancement pour les Mac M4

Des Mac sous le sapin ?

Une belle année 2024 avant de nombreuses incertitudes

Ainsi, selon Jitesh Ubrani, directeur de recherche chez Worldwide Mobile Device Trackers d'IDC, bien que le marché ait connu un retour plus lent à la croissance, il y avait une certaine marge d'optimisme au quatrième trimestre, car les subventions gouvernementales en Chine ont conduit à des performances meilleures que prévu dans le segment des consommateurs …/… Au-delà de cela, les États-Unis et certains pays européens ont également affiché de bonnes performances grâce aux promotions de fin d’année, ainsi qu’aux entreprises qui continuent de mettre à niveau leur matériel avant la fin du support de Windows 10, prévue pour octobre 2025 .

LE MAC CONTINUE SUR SA LANCÉE

Ainsi, selon led'International Data Corporation (IDC de son petit nom),. Cela donne des volumes mondiaux atteignant 68,9 millions d'expéditions, contre 67,7 millions il y a un an.Apparemment, Apple aurait réalisé une belle performance sur cette fin d’année avec(contre 5,9 millions en 2023). La part de marché dévoile la même courbe passant de 8,8 % à 10,1 %. Si ces chiffres seront à confirmer à la fin de ce mois avec les résultats officiels , cela sonne tout à fait favorablement pour les derniers Mac M4 que propose Cupertino., à savoir les MacBook Pro 14 et 16 pouces M4, le Mac mini M4 ainsi que l'iMac M4. Devant Apple, Lenovo (16,9 millions d’unités), HP (13,7 millions) et Dell (9,9 millions) assurent l’entièreté du podium.Plus globalement, sur l'ensemble de l'année, les expéditions totales -tous constructeurs confondus- s’élèveraient à 262,7 millions d’unités, soit une petite augmentation de 1 % par rapport à 2023. Là aussi,et une progression de 4,5 %. La part de marché pour 2024 affiche finalement un joli 8,7 %.En ce qui concerne 2025, il y a plusieurs zones d'incertitudes au niveau de l'industrie des ordinateurs, ce qui rend les perspectives difficiles et la planification de la demande difficile. En effet, IDC met en avant un facteur qui pourrait être déterminant :. Tout ceci joue sur le niveau d’inquiétude de l’ensemble du secteur.Pour rappel, lors des derniers résultats, fin octobre, tous modèles confondus, les machines d’Apple ont continué leur petite reprise amorcée Noël 2023 (avec 7,744 milliards de dollars encaissés et une hausse de 1,71 %), et ce, sans doute grâce aux M3 et aux promotions des anciennes générations de M1 et M2 -toutes étant compatibles avec Apple Intelligence.D’ailleurs, si l’IA d’Apple n’est pas autorisée dans l’UE pour l’iPhone et l’iPad, avec macOS 15.1 certaines fonctions sont accessibles depuis l’Europe -très facilement en changeant les préférences de langues dans Réglages. Ainsi Apple pourrait avoir choisi de privilégier ses Mac pour le lancement de son IA.