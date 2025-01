Grosse promo sur le dock Thunderbolt 4 Ugreen (-25%) ! 2,5 GbE, parfait pour les Mac !

Ugreen Revodok Max à 299€ !

Pourquoi choisir un dock Thunderbolt ?

et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes. Le Revodok Max 213 d'Ugreen est un nouveau candidat intéressant, capable avec ses 13 ports de venir taquiner notre chouchou de 2023, le TS4 de CalDigit proposant 18 ports, surtout lorsqu'il bénéficie d'une remise importante comme aujourd'hui.et propose un lecteur de carte SD et microSD UHS-II, un port audio au format mini jack, deux ports USB-A 3.2 à 10 Gb/s ainsi qu'un port USB-C 3.2 à 10 Gb/s délivrant 20W en façade. A l'arrière de l'appareil, vous trouverez trois ports Thunderbolt 4,(ce qui devrait être suffisant dans la majorité des cas), deux ports USB-A à 5 Gb/s, un port DisplayPort 1.4 prenant en charge un moniteur jusqu'en 4K à 60 Hz oui 8K à 30 Hz, ainsi qu'. En sus, ils dispensent à l'aide d'un unique câble l'énergie nécessaire au fonctionnement du MacBook Pro/MacBook Air, permettant de laisser le chargeur dans le sac pour les déplacements. Nombreux sont les utilisateurs, même professionnels, à ne plus posséder qu'une machine portable.. Bien entendu, les machines de bureau équipées d'un port Thunderbolt peuvent aussi profiter du surplus de ports offerts par ces solutions.Les tarifs élevés des docks Thunderbolt peuvent refroidir, et. C'est en effet une solution valable en fonction de vos besoins. Les docks Thunderbolt ont plusieurs avantages cependant, comme(40 Gb/s pour le Thunderbolt, contre 10 ou 5 Gb/s pour les hub USB-C), ainsi qu'une alimentation dédiée permettant de laisser le dock en place. Le choix devra donc se faire en fonction de votre budget, et de vos besoins.