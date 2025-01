Accident de voiture : l'AppleCare+ refuse de réparer ce Mac trop endommagé

Un Mac en compote !

REMARQUES SUR LA LOI SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS :



AppleCare+ est une police d’assurance qui couvre les risques de dommages causés à votre Apple Watch, HomePod, iPad, iPhone, iPod, ou vos casques/écouteurs de marque Apple ou Beats et les recours à l’assistance technique. AppleCare+ ne couvre pas les défaillances dues à des défauts de conception et/ou de matériaux et/ou de fabrication.



Ces défaillances seront couvertes séparément par vos droits en vertu de la loi sur la protection des consommateurs, par la garantie limitée Apple ou directement par Apple pendant la même période que la période de couverture AppleCare+, même si vous n’avez pas acheté ou loué votre produit Apple auprès d’Apple.



En France, les consommateurs ont droit à une réparation ou à un remplacement gratuits, par les vendeurs, des biens qui ne sont pas conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant la date de livraison, conformément au Code de la consommation, et à obtenir un remboursement ou à conserver le produit en bénéficiant d’un remboursement partiel de la part du vendeur ou du fabricant dans les deux ans suivant la découverte d’un vice caché, conformément au Code civil.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site apple.com/fr/legal/statutory-warranty.

Un débat autour de la notion de “dommages excessifs”

trop endommagé

dommages physiques excessifs

. La firme aurait invoqué ce surprenant motif : l’appareil serait troppour être pris en charge dans le cadre du plan de protection AppleCare+., déplore le client éconduit sur. Ce dernier avait pourtant souscrit au plan de la pomme pour se prémunir contre ce type de dommages accidentels.Reprenons les CGV de l'AppleCare+ (pour celles et ceux qui voudraient les lire c'est ici ). Le système est censé couvrir les réparations ou remplacements des appareils endommagés par des accidents, comme des chutes ou des contacts avec des liquides. En cas de réclamation valide (c'est à dire répondant aux conditions),Cependant, deux exclusions mentionnées dans les termes pourraient expliquer le refus d’Apple. Tout d'abord, on trouve lessimilaires à des catastrophes naturelles. Dans ce cas, Apple pourrait considérer un accident de voiture comme une. A cela, s'ajoute: et c'est là que tout bascule puisque le propriétaire a admis que l’accident était de sa faute, ce qui pourrait être interprété comme un comportement imprudent et donc non couvert par la garantie d'Apple.L’expressionemployée pour justifier le refus n’apparaît pas dans les termes de la garantie, laissant penser que le motif pourrait être arbitraire. Pour certains, Apple pourrait abuser de la clause relative aux, qui inclut des appareils écrasés ou pliés, pour exclure ce type de sinistre.AppleCare+ est vendu comme une assurance contre les imprévus. Mais des cas comme celui-ci montrent les limites de la couverture. Et finalement, à quoi cela peut-il servir de souscrire à une police d'assurance (parfois très chère) pour se voir opposer une clause d’exclusion en cas d'accident ?Cet incident soulève égalementdans le traitement des réclamations et pourrait inciter l’entreprise à clarifier ses politiques pour éviter de futurs malentendus.