Apple va modifier le paiement d’AppleCare+ !

Un changement effectif dès février 2025

pour une couverture sous forme de police à durée déterminée pour une période de deux ou trois ans (en fonction de l'appareil), ou sous forme de police annuelle payée par mensualités qui se renouvellera automatiquement chaque année jusqu’à résiliation

Pourquoi ce passage à un modèle d’abonnement ?

Apple Care+ en France



Notons qu'en France, Apple Care+ s'ajoute aux du droit de la consommation en matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison.



Tous les produits que vous achetez auprès d'Apple, y compris ceux de marques autres qu'Apple, sont couverts par la garantie légale du vendeur de deux ans contre les défauts de conformité conformément aux dispositions du Code de la consommation et par la garantie légale du vendeur contre les vices cachés conformément aux dispositions du Code civil.



En vertu des articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, les consommateurs ont notamment le droit d'obtenir du vendeur la réparation ou le remplacement sans frais des produits qui ont un défaut de conformité, en dénonçant ce défaut dans un délai de 2 ans à compter de leur délivrance.



En vertu des articles 1641 et suivants du Code civil, s'il existait un vice caché quand le produit a été acheté, l'acheteur a notamment le droit de retourner le produit et d'obtenir le remboursement du prix par le vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Notons qu'en, Apple Care+ s'ajoute aux garanties en matière de réparation ou de remplacement -sans frais- des produits non conformes au contrat de vente dans les deux ans suivant leur livraison.

Actuellement, les produits Apple bénéficient d’une garantie AppleCare standard d’un an, couvrant uniquement les défauts de fabrication et incluant 90 jours d’assistance téléphonique gratuite. Mais il est possible deJusqu’à présent, les clients pouvaient souscrire en une seule fois (en Apple Store ou en ligne)Dès la deuxième semaine de février 2025,. En revanche, il serait toujours possible de le faire depuis l'Apple Store en ligne.Ce changement stratégique s’inscrit très certainement, en poussant -doucement mais sûrement- les consommateurs vers une couverture à long terme plutôt qu’un paiement unique.: tant que les frais mensuels sont payés, la couverture reste active. Cette transition vers un modèle basé sur l’abonnement pourrait générer davantage de revenus pour Apple sur le long terme, puisque les clients pourraient, soit pendant la durée de possession totale de leur précieux appareil.