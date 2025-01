Ce Mini PC a une fonction très improbable. À quand sur le Mac mini ? (probablement jamais)

Un PC modeste, mais fonctionnel

Un pavé tactile intégré… mais pourquoi ?

Un prix attractif, mais un choix discutable

Ok, et maintenant, je branche une souris hein ?

Sous son boîtier compact, le KN1 embarque un Intel Celeron N4000, un processeur double cœur qui monte à 2,6 GHz. Alors, on ne va pas se mentir, ce n’est pas une foudre de guerre : sorti en 2017, il fait le job pour des tâches basiques comme la bureautique ou la navigation web, mais pas plus. Côté mémoire, on a 8 Go de LPDDR4 RAM et 128 Go de stockage eMMC. Bonne nouvelle,, histoire d’avoir un peu plus d’espace.Niveau connectique, on trouve quatre ports USB 3.0, un port USB 2.0, deux HDMI, une prise Ethernet et une sortie audio 3,5 mm. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont évidemment de la partie. À noter qu’Le gros argument de vente, c’est donc ce pavé tactile sur le capot. Il supporte les gestes multitouch (défilement à deux doigts, zoom par pincement, etc.), comme sur un ordinateur portable. En théorie, on pourrait donc utiliser ce mini PC sans souris, avec juste un écran et un clavier.Sauf que dans la vraie vie,. On imagine mal l’utiliser longtemps sans ressentir une certaine gêne. Et les câbles branchés dessus n’arrangent rien : difficile de placer le PC pile à un endroit confortable pour l’utiliser comme un vrai touchpad.Le Kidwants KN1 est vendu à 110 $ sur Amazon aux États-Unis, un tarif accessible pour un mini PC. Mais entre son processeur dépassé et son touchpad discutable, il vise un public quand même très spécifique. Pour pas beaucoup plus cher,, comme cet excellent Beelink que j’utilise tous les jours chez moi, sous Windows, pour faire tourner mon Plex maison ! (Je vous en parle surtout parce que son prix est quand même franchement bas en ce moment)Bref, une idée originale, mais qui risque surtout de faire dire aux acheteurs :