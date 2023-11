Qu'il est craquant ce mini PC au look de Macintosh !

Un design fortement inspiré du Macintosh

Ayaneo Retro Mini PC AM01

Le constructeur Ayaneo, connu des joueurs nomades pour ses consoles/PC portables sous Windows, se diversifie en proposant le Retro Mini PC AM01,. Si la firme tente d'éviter une fin d'année compliquée pour ses avocats en remplaçant le logo à la pomme croquée par un drapeau arc-en-ciel (il sera possible de remplacer l'élément par un autre module magnétique), le faux écran affiche un visage souriant qui ne trompera personne.pour une configuration embarquant une puce AMD Ryzen 3 3200U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD avec Windows 11 Home Edition préinstalllé, du Wi-FI 5 et du Bluetooth 4.2. La variante barebone disposant d'un Ryzen 7 5700U avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 est quant à elle proposée à partir de 220 dollars. Il sera possible de faire évoluer la RAM jusqu'à 64Go et le stockage via les ports M.2 et SATA (pour des SSD ou disques durs 2,5 et 3,5 pouces) et le système de refroidissement capable de dissiper 35W est annoncé comme silencieux.Le boitier affichant des mensurations de 132 x 132 x 60,5mm pour 486g sur la balance (466g en barbons) s'installe à plat, faux écran vers le haut, et dispose en façade d'un port USB-C et d'une sortie audio au format mini jack 3,5mm, et au dos de 4 ports USB-A, d'un port HDMI, d'un port DisplayPort et d'un port Gigabit Ethernet.